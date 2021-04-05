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Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс
Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:39
2021-04-05T10:39
2021-04-05T11:21
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс.Пушилин подчеркнул, что в ДНР готовы к любому развитию событий. Но шанс остановить военный конфликт, считает он, "крайне мал"."ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — сказал он.Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.
https://ria.ru/20210404/kuvalda-1604182232.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, донбасс, киев, украина, в мире
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин
не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс
.
"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин подчеркнул, что в ДНР готовы к любому развитию событий. Но шанс остановить военный конфликт, считает он, "крайне мал".
"ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — сказал он.
Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской
и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.