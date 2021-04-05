https://ria.ru/20210405/donbass-1604243992.html

Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Пушилин допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:39

2021-04-05T10:39

2021-04-05T11:21

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

оон

донбасс

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/133718/69/1337186980_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_e98ed276f6cab60b220284463d448dcf.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что киевские власти предпримут полномасштабную атаку на Донбасс.Пушилин подчеркнул, что в ДНР готовы к любому развитию событий. Но шанс остановить военный конфликт, считает он, "крайне мал"."ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении <...> Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины", — сказал он.Власти Украины уже почти семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С июля прошлого года в Донбассе действует перемирие, однако в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию. Накануне Народная милиция ДНР доложила, что при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.

https://ria.ru/20210404/kuvalda-1604182232.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, донбасс, киев, украина, в мире