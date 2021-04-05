https://ria.ru/20210405/dollar-1604237883.html

МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах

МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах

Готовность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к переходу на взаиморасчеты в отличных от доллара валютах высока, интерес к обсуждению данной темы... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:13

2021-04-05T10:13

2021-04-05T10:13

александр панкин

атр

евразийский экономический союз

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603982839_0:199:2903:1833_1920x0_80_0_0_c4ddc96908ae2939f7e004c1516950e0.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Готовность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к переходу на взаиморасчеты в отличных от доллара валютах высока, интерес к обсуждению данной темы проявляют страны Африки и Латинской Америки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.По мнению замминистра, наиболее логичным и эффективным видится продвижение соответствующих усилий в рамках ЕАЭС и СНГ, рынки стран-членов которых уже имеют определенную степень интеграции, а участники торговли - опыт осуществления сделок в национальных денежных единицах. Кроме того, активно развивается соответствующий диалог с партнерами по БРИКС, указал Панкин.Замглавы МИД РФ также напомнил, что с 2014 года в России функционирует АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на базе которого выпускаются карты национальной платежной системы "Мир", разработанной в качестве национальной альтернативы международным платежным системам Visa и MasterCard.По его словам, работа по синхронизации национальных платежных систем России и ряда государств продолжается, в том числе в направлении развития сотрудничества между российской национальной системой платежных карт ("Мир") и иностранными аналогами, в частности, китайской компанией UnionPay, японской JCB, международной "Маэстро"."Подобные "совместные" карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. В активной проработке – налаживание аналогичного сотрудничества по использованию карт "Мир" с рядом других государств", - отметил он.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

https://ria.ru/20210402/rubli-1603884861.html

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, атр, евразийский экономический союз, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика