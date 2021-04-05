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МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах
МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах
Готовность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к переходу на взаиморасчеты в отличных от доллара валютах высока, интерес к обсуждению данной темы... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:13
2021-04-05T10:13
александр панкин
атр
евразийский экономический союз
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Готовность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к переходу на взаиморасчеты в отличных от доллара валютах высока, интерес к обсуждению данной темы проявляют страны Африки и Латинской Америки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.По мнению замминистра, наиболее логичным и эффективным видится продвижение соответствующих усилий в рамках ЕАЭС и СНГ, рынки стран-членов которых уже имеют определенную степень интеграции, а участники торговли - опыт осуществления сделок в национальных денежных единицах. Кроме того, активно развивается соответствующий диалог с партнерами по БРИКС, указал Панкин.Замглавы МИД РФ также напомнил, что с 2014 года в России функционирует АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на базе которого выпускаются карты национальной платежной системы "Мир", разработанной в качестве национальной альтернативы международным платежным системам Visa и MasterCard.По его словам, работа по синхронизации национальных платежных систем России и ряда государств продолжается, в том числе в направлении развития сотрудничества между российской национальной системой платежных карт ("Мир") и иностранными аналогами, в частности, китайской компанией UnionPay, японской JCB, международной "Маэстро"."Подобные "совместные" карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. В активной проработке – налаживание аналогичного сотрудничества по использованию карт "Мир" с рядом других государств", - отметил он.
https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html
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александр панкин, атр, евразийский экономический союз, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика

МИД оценил готовность стран АТР отказаться от доллара во взаиморасчетах

10:13 05.04.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Готовность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к переходу на взаиморасчеты в отличных от доллара валютах высока, интерес к обсуждению данной темы проявляют страны Африки и Латинской Америки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

"В настоящее время активное взаимодействие России на данном направлении развивается с партнерами по АТР, где готовность к переходу на взаиморасчеты в национальных или отличных от доллара валютах достаточно высока. Многие страны Латинской Америки и Африки также проявляют растущий интерес к обсуждению возможностей повышения доли национальных валют во взаимных расчетах с Россией", - сказал он.

По мнению замминистра, наиболее логичным и эффективным видится продвижение соответствующих усилий в рамках ЕАЭС и СНГ, рынки стран-членов которых уже имеют определенную степень интеграции, а участники торговли - опыт осуществления сделок в национальных денежных единицах. Кроме того, активно развивается соответствующий диалог с партнерами по БРИКС, указал Панкин.
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Замглавы МИД РФ также напомнил, что с 2014 года в России функционирует АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), на базе которого выпускаются карты национальной платежной системы "Мир", разработанной в качестве национальной альтернативы международным платежным системам Visa и MasterCard.
По его словам, работа по синхронизации национальных платежных систем России и ряда государств продолжается, в том числе в направлении развития сотрудничества между российской национальной системой платежных карт ("Мир") и иностранными аналогами, в частности, китайской компанией UnionPay, японской JCB, международной "Маэстро".
"Подобные "совместные" карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. В активной проработке – налаживание аналогичного сотрудничества по использованию карт "Мир" с рядом других государств", - отметил он.
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Александр ПанкинАТРЕвразийский экономический союзБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЭкономика
 
 
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