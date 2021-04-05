https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html
Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара
Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара
Уход от долларовых расчетов для России возможен и потребует порядка четырех-пяти лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:12
2021-04-05T06:12
2021-04-05T10:32
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экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уход от долларовых расчетов для России возможен и потребует порядка четырех-пяти лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости сказал, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность."Теперь для этого появились все условия: накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод (жесткие заявления президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) для активации всего этого процесса", — добавляет эксперт.Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти России заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.
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россия, сша, экономика
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Уход от долларовых расчетов для России
возможен и потребует порядка четырех-пяти лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости сказал, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность.
"Вопрос ухода от долларовых расчетов неоднократно поднимался в последние годы, но впервые он озвучен как официальный курс. Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчетов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (четырех-пяти лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик", — говорит Шеин.
"Теперь для этого появились все условия: накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод (жесткие заявления президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) для активации всего этого процесса", — добавляет эксперт.
Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти России заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.