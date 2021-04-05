https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара

Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара

Уход от долларовых расчетов для России возможен и потребует порядка четырех-пяти лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:12

2021-04-05T06:12

2021-04-05T10:32

россия

сша

экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уход от долларовых расчетов для России возможен и потребует порядка четырех-пяти лет, для этого появились все условия, сказал РИА Новости главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.Ранее замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости сказал, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. По его словам, тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стала объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность."Теперь для этого появились все условия: накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод (жесткие заявления президента США Джо Байдена. — Прим. ред.) для активации всего этого процесса", — добавляет эксперт.Российские власти неоднократно указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти России заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара — речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604218994.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экономика