https://ria.ru/20210405/devochka-1604299116.html

Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области

Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области

Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:07

2021-04-05T15:07

2021-04-05T15:07

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не училась в школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Чрекасова.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы. Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.В настоящее время, по ее словам, с девочкой работает психолог. "Мною контролируется вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетней и принятия срочных мер по ее жизнеустройству с учетом ее интересов", - уточнила она.

https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия