Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/devochka-1604299116.html
Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области
Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области
Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:07
2021-04-05T15:07
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не училась в школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Чрекасова.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы. Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.В настоящее время, по ее словам, с девочкой работает психолог. "Мною контролируется вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетней и принятия срочных мер по ее жизнеустройству с учетом ее интересов", - уточнила она.
https://ria.ru/20210218/arest-1598043381.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области

15:07 05.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не училась в школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Чрекасова.
Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы. Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

"Девочка до июня 2017 года посещала дошкольную образовательную организацию. На момент проверочных мероприятий ребенок нигде не обучался", - сказала Черкасова. Она добавила, что мать девочки является безработной. "Семья была обеспечена социальной поддержкой… на профилактическом учете не значилась", - отметила собеседница агентства.

В настоящее время, по ее словам, с девочкой работает психолог. "Мною контролируется вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетней и принятия срочных мер по ее жизнеустройству с учетом ее интересов", - уточнила она.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:10
В Красноярске арестовали женщину, истязавшую полуторагодовалого сына
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния