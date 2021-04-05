Власти рассказали о девочке, которую истязали в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Восьмилетняя девочка из Новошахтинска Ростовской области, которую, по версии следствия, истязали мать и отчим, последние четыре года не ходила в сад и не училась в школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Чрекасова.
Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", мать и отчим арестованы. Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
"Девочка до июня 2017 года посещала дошкольную образовательную организацию. На момент проверочных мероприятий ребенок нигде не обучался", - сказала Черкасова. Она добавила, что мать девочки является безработной. "Семья была обеспечена социальной поддержкой… на профилактическом учете не значилась", - отметила собеседница агентства.
В настоящее время, по ее словам, с девочкой работает психолог. "Мною контролируется вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетней и принятия срочных мер по ее жизнеустройству с учетом ее интересов", - уточнила она.
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