https://ria.ru/20210405/delo-1604262030.html

В Приморье завели дело о краже у 97-летнего ветерана

В Приморье завели дело о краже у 97-летнего ветерана

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже 75 тысяч рублей у 97-летнего ветерана в Приморье, также прокуратура проверяет информацию о том, что он живет в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:57

2021-04-05T11:57

2021-04-05T11:57

мак

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

каменка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже 75 тысяч рублей у 97-летнего ветерана в Приморье, также прокуратура проверяет информацию о том, что он живет в квартире с неисправной проводкой и сломанной сантехникой, сообщает региональное надзорное ведомство.В Instagram-аккаунте Atypical_dalnegorsk опубликовано видео, снятое дома у ветерана. Мужчина живет в небольшой квартире со сломанной сантехникой и неисправной электропроводкой, ремонт там давно не делался, замок на двери выломан. Ветеран рассказывает, что раньше работал в местной школе директором, преподавал историю. Сейчас, с его слов, раз в несколько дней к нему приходит соцработник. Также мужчина отметил, что одна из ранее приходивших к нему помощниц украла у него деньги, которые он прятал под подушкой.Установлено, что в одной из квартир дома в селе Каменка проживает ветеран Великой Отечественной войны Мак Данилович Маковский. К нему выезжали работники прокуратуры, глава округа, а также представители служб социальной защиты, Роспотребнадзора. По результатам проверки будет дана оценка работе уполномоченных служб, а также соблюдению прав ветерана, в том числе на благоприятные условия жизни и меры социальной поддержки.В ведомстве РИА Новости уточнили, что дело возбуждено после рассказа ветерана о краже денег соцработником. По словам собеседника, пока не установлена личность подозреваемого в краже.

https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мак, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), каменка, происшествия