В Приморье завели дело о краже у 97-летнего ветерана
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже 75 тысяч рублей у 97-летнего ветерана в Приморье, также прокуратура проверяет информацию о том, что он живет в квартире с неисправной проводкой и сломанной сантехникой, сообщает региональное надзорное ведомство.
В Instagram-аккаунте Atypical_dalnegorsk опубликовано видео, снятое дома у ветерана. Мужчина живет в небольшой квартире со сломанной сантехникой и неисправной электропроводкой, ремонт там давно не делался, замок на двери выломан. Ветеран рассказывает, что раньше работал в местной школе директором, преподавал историю. Сейчас, с его слов, раз в несколько дней к нему приходит соцработник. Также мужчина отметил, что одна из ранее приходивших к нему помощниц украла у него деньги, которые он прятал под подушкой.
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"После размещения в социальных сетях видеоролика о ненадлежащих условиях проживания и хищениях у 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны прокуратура города Дальнегорска незамедлительно организовала проверку", - говорится в сообщении.
Установлено, что в одной из квартир дома в селе Каменка проживает ветеран Великой Отечественной войны Мак Данилович Маковский. К нему выезжали работники прокуратуры, глава округа, а также представители служб социальной защиты, Роспотребнадзора. По результатам проверки будет дана оценка работе уполномоченных служб, а также соблюдению прав ветерана, в том числе на благоприятные условия жизни и меры социальной поддержки.
"В настоящее время под контролем прокуратуры принимаются меры по восстановлению надлежащих условий проживания в квартире, включая ремонт системы водоснабжения и водоотведения, электропроводки. Кроме того, по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении у Мака Даниловича 75 тысяч рублей, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2. ст. 158 УК РФ (Кража)", - сообщает прокуратура.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что дело возбуждено после рассказа ветерана о краже денег соцработником. По словам собеседника, пока не установлена личность подозреваемого в краже.