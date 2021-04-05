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В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"
В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"
США усиливают давление на "Северный поток 2", потому что строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:35
2021-04-05T10:49
allseas
александр панкин
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
совет безопасности оон
сша
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США усиливают давление на "Северный поток 2", потому что строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?" - отметил он.Панкин напомнил, что "Северный поток 2" является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. "Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане "Северный поток 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом", - указал он.Американские санкции не остановят строительство газопровода "Северный поток 2", подчеркнул Александр Панкин в интервью РИА Новости.Попытки "вставить палки в колеса" на этапе ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" незаконны, добавил Александр Панкин.Ранее ряд республиканцев в палате представителей США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену и выразили обеспокоенность в связи с тем, что заявления американской администрации против "Северного потока 2" якобы не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей. В обращении к госсекретарю конгрессмены также приводят список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
https://ria.ru/20210402/sevpotok-1603977104.html
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allseas, александр панкин, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, совет безопасности оон, сша, в мире

В МИД объяснили усиление давления США на "Северный поток — 2"

10:35 05.04.2021 (обновлено: 10:49 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. США усиливают давление на "Северный поток 2", потому что строительство газопровода близится к завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Строительство газопровода "Северный поток 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", - сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что односторонние ограничительные меры, зачастую с экстерриториальным эффектом, вводимые американцами в обход Совбеза ООН, уже давно вызывают возмущение не только в России, но и в официальных, деловых и общественных кругах большинства европейских стран. "В Берлине, Вене и других столицах не понимают, почему энергетическая политика стран ЕС должна регулироваться из Вашингтона? Почему Европа должна отказываться от выгодного ей газопровода и поставок по нему?" - отметил он.
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Панкин напомнил, что "Северный поток 2" является чисто экономическим проектом, который отвечает интересам как России, так и Европы. "Газопровод обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути. При этом природный газ в перспективе можно будет использовать для внедрения новых энергетических технологий, в том числе для производства водорода. Таким образом, в стратегическом плане "Северный поток 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. Это понимают и наши европейские партнеры. Именно поэтому заинтересованные в проекте страны твердо выступают за завершение строительства газопровода и не согласны с американским диктатом", - указал он.
Американские санкции не остановят строительство газопровода "Северный поток 2", подчеркнул Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Уверены, что практикуемые США ограничительные меры, в том числе в качестве инструмента нечестной конкуренции (преимущества для поставок американского СПГ в Европу), не остановят строительство "Северного потока 2", - сказал он.

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Попытки "вставить палки в колеса" на этапе ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" незаконны, добавил Александр Панкин.

"Попытки "вставить палки в колеса" на этапе ввода его в эксплуатацию и при функционировании незаконны. Исходим из того, что новый газопровод будет эксплуатироваться в соответствии с действующими правовыми нормами. Политизация этого вопроса опасна и только вредит нормальному развитию экономического сотрудничества", - сказал он.

Ранее ряд республиканцев в палате представителей США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену и выразили обеспокоенность в связи с тем, что заявления американской администрации против "Северного потока 2" якобы не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей. В обращении к госсекретарю конгрессмены также приводят список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".
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