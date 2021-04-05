https://ria.ru/20210405/cherkalin-1604328104.html

Полковника Черкалина будут судить в особом порядке

Полковника Черкалина будут судить в особом порядке

Московский гарнизонный военный суд решил рассмотреть в особом порядке уголовное дело отставного офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, которого обвиняют во... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:06

2021-04-05T17:06

2021-04-05T17:10

россия

дело полковника фсб черкалина

кирилл черкалин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд решил рассмотреть в особом порядке уголовное дело отставного офицера ФСБ России Кирилла Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Рассмотрение дела в особом порядке означает, что подсудимый признал полностью вину, пошел на сделку со следствием. Дело будет слушаться без изучения доказательств, а наказание не сможет превысить 2/3 максимального срока по соответствующим статьям."Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13.00", - заявил в понедельник судья Вадим Кочаргин.В ходе слушания Черкалин коротко подтвердил судье, что ходатайство об особом порядке было заявлено добровольно, он его поддерживает, понимает последствия и правила. Кроме того, бывший силовик от своего лица зачитал ранее оглашенное прокурором обвинение, согласившись со всем его содержимым.Ранее защита настаивала именно на таком порядке разбирательства, так как он гарантирует Черкалину более мягкое наказание. В таком случае суд не оценивает доказательства по делу и выносит обвинительный приговор на основе характеристики личности фигуранта.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей).Вместе с ним под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Гляделкин и другой потерпевший, тоже бизнесмен Игорь Ткач, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 миллиардов рублей. Расчеты, исходя из которых и была высчитана эта цифра, на данный момент не раскрываются.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши Черкалина и ко были куплены не незаконные доходы.Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года". Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".

https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html

https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

россия

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россия, дело полковника фсб черкалина, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)