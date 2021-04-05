Бизнесмены потребовали от полковника Черкалина более 16 миллиардов рублей
14:19 05.04.2021 (обновлено: 16:29 05.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин, потерпевшие по делу отставного полковника ФСБ Кирилла Черкалина, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.
Сам Черкалин прославился как "миллиардер из ФСБ" после того, как Генпрокуратура добилась изъятия у него активов на 6 миллиардов рублей, происхождение которых он не смог объяснить.
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"Сумма иска составляет 8 миллиардов 327 миллионов рублей", - заявил представитель Ткача. Иск с такой же суммой заявил и делегат Гляделкина.
Оба исковых заявления приобщены судом. При этом аргументы, к которым апеллируют коммерсанты, пока не раскрываются.
Сегодня начинается рассмотрение уголовного дела Черкалина по существу. Следственный комитет называет его причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей).
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Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Материалы в отношении Черкалина выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
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Еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши Черкалина и ко были куплены на незаконные доходы.
Насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу, есть противоречивые данные: сам он в ходе процесса заявил, что "в должности подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года". Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба. В пресс-релизе о задержании от 2019 года он был назван "полковником Черкалиным Кириллом Владимировичем, начальником отдела одного из подразделений ФСБ России".