https://ria.ru/20210405/chasha-1604245129.html

На Кубани нашли керамическую чашу V века нашей эры

На Кубани нашли керамическую чашу V века нашей эры

Керамическая чаша предварительно датированная V веком н.э., предположительно, ритуального назначения найдена на Кубани в ходе подготовки строительства новой... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:42

2021-04-05T10:42

2021-04-05T10:42

главгосэкспертиза

новороссийск

славянск-на-кубани

темрюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604244219_0:146:720:551_1920x0_80_0_0_9f2fce53ad025377c1c78cffab00a4a9.jpg

КРАСНОДАР, 5 апр - РИА Новости. Керамическая чаша предварительно датированная V веком н.э., предположительно, ритуального назначения найдена на Кубани в ходе подготовки строительства новой трассы на Крымский мост, сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань".На этом же участке найдены также археологические предметы, относящиеся к началу бронзового века, добавляется в релизе.В ходе раскопок древнего поселения учёные обнаружили и захоронения двухтысячелетней давности с отлично сохранившимся погребальным инвентарем, уточняется в релизе.После открытия Крымского моста нагрузка на трассу А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" значительно возросла. В связи с этим было принято решение построить новую трассу, первый этап строительства которой от Славянска-на-Кубани до хутора Белый в феврале согласовала Главгосэкспертиза. Дорога пойдёт в обход населённых пунктов. По данным ФКУ "Упрдор "Тамань", всего специалистам предстоит проверить площадь более 2,5 тысячи гектаров по первому этапу строительства.

https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html

новороссийск

славянск-на-кубани

темрюк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главгосэкспертиза, новороссийск, славянск-на-кубани, темрюк