https://ria.ru/20210405/chasha-1604245129.html
На Кубани нашли керамическую чашу V века нашей эры
На Кубани нашли керамическую чашу V века нашей эры
Керамическая чаша предварительно датированная V веком н.э., предположительно, ритуального назначения найдена на Кубани в ходе подготовки строительства новой... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:42
2021-04-05T10:42
2021-04-05T10:42
главгосэкспертиза
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славянск-на-кубани
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КРАСНОДАР, 5 апр - РИА Новости. Керамическая чаша предварительно датированная V веком н.э., предположительно, ритуального назначения найдена на Кубани в ходе подготовки строительства новой трассы на Крымский мост, сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань".На этом же участке найдены также археологические предметы, относящиеся к началу бронзового века, добавляется в релизе.В ходе раскопок древнего поселения учёные обнаружили и захоронения двухтысячелетней давности с отлично сохранившимся погребальным инвентарем, уточняется в релизе.После открытия Крымского моста нагрузка на трассу А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" значительно возросла. В связи с этим было принято решение построить новую трассу, первый этап строительства которой от Славянска-на-Кубани до хутора Белый в феврале согласовала Главгосэкспертиза. Дорога пойдёт в обход населённых пунктов. По данным ФКУ "Упрдор "Тамань", всего специалистам предстоит проверить площадь более 2,5 тысячи гектаров по первому этапу строительства.
https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html
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главгосэкспертиза, новороссийск, славянск-на-кубани, темрюк
КРАСНОДАР, 5 апр - РИА Новости. Керамическая чаша предварительно датированная V веком н.э., предположительно, ритуального назначения найдена на Кубани в ходе подготовки строительства новой трассы на Крымский мост, сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань".
"При подготовке к строительству трассы А-289 (нового направления в обход населённых пунктов – ред.) во время археологических раскопок поселения "Красный Октябрь-2" в Темрюкском районе Краснодарского края, проводимых после этапа разминирования территории, специалистами обнаружена керамическая чаша, которая, по их мнению, имела ритуальное назначение и предварительно относится к V веку н.э." - говорится в сообщении.
На этом же участке найдены также археологические предметы, относящиеся к началу бронзового века, добавляется в релизе.
"Тщательно изготовленный лепной горшок лежал перевернутым вверх дном. На его стенках внутри были изображены стилизованные фигурки животных, возможно лошадей, идущих по кругу. Такой сосуд не мог предназначаться для утилитарных целей и имел ритуальное назначение", – цитирует пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань" археолога Ивана Тупалова.
В ходе раскопок древнего поселения учёные обнаружили и захоронения двухтысячелетней давности с отлично сохранившимся погребальным инвентарем, уточняется в релизе.
После открытия Крымского моста нагрузка на трассу А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани
– Темрюк
– автомобильная дорога А-290 Новороссийск
– Керчь" значительно возросла. В связи с этим было принято решение построить новую трассу, первый этап строительства которой от Славянска-на-Кубани до хутора Белый в феврале согласовала Главгосэкспертиза
. Дорога пойдёт в обход населённых пунктов. По данным ФКУ "Упрдор "Тамань", всего специалистам предстоит проверить площадь более 2,5 тысячи гектаров по первому этапу строительства.