https://ria.ru/20210405/bti-1604317191.html

Жителям Подмосковья рассказали о доступных цифровых сервисах БТИ

Жителям Подмосковья рассказали о доступных цифровых сервисах БТИ

Жителям Московской области рассказали о доступных цифровых сервисах сайта Московского областного БТИ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Жителям Московской области рассказали о доступных цифровых сервисах сайта Московского областного БТИ, сообщил телеканал "360". Так, благодаря сервису "Легкий платеж" можно удаленно перевести денежные средства по номеру договора. Комиссия в таком случае не взимается. Оплатить услуги можно без предоставления каких-либо дополнительных копий технического плана или паспорта объекта недвижимости. Помимо прочего на сайте БТИ в разделе "Проверь договор" предлагается подтвердить подлинность технического паспорта и поэтажного плана. Копии этих документов направляются в единую электронную базу архива. Еще здесь можно получить и подать заявку на усиленную квалифицированную электронную подпись. Она нужна для регистрации недвижимости и работы на государственных порталах.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)