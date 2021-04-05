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Жителям Подмосковья рассказали о доступных цифровых сервисах БТИ
Жителям Подмосковья рассказали о доступных цифровых сервисах БТИ
Жителям Московской области рассказали о доступных цифровых сервисах сайта Московского областного БТИ, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:16
2021-04-05T16:16
2021-04-05T16:16
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Жителям Московской области рассказали о доступных цифровых сервисах сайта Московского областного БТИ, сообщил телеканал "360". Так, благодаря сервису "Легкий платеж" можно удаленно перевести денежные средства по номеру договора. Комиссия в таком случае не взимается. Оплатить услуги можно без предоставления каких-либо дополнительных копий технического плана или паспорта объекта недвижимости. Помимо прочего на сайте БТИ в разделе "Проверь договор" предлагается подтвердить подлинность технического паспорта и поэтажного плана. Копии этих документов направляются в единую электронную базу архива. Еще здесь можно получить и подать заявку на усиленную квалифицированную электронную подпись. Она нужна для регистрации недвижимости и работы на государственных порталах.
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РИА Новости
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