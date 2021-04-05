https://ria.ru/20210405/braslety-1604293545.html

В России появятся браслеты для людей, страдающих деменцией

В России появятся браслеты для людей, страдающих деменцией

Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:44

2021-04-05T14:44

2021-04-05T14:49

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о себе, а также для маленьких детей, могут появиться в России, рассказал руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.По данным МВД, которые приводит Леонов, ежегодно в России в среднем пропадают 180 тысяч человек. В группе риска дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями. Как ранее сообщала информационный координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Мария Роща, около 900 пропавших людей в прошлом году не могли сообщить информацию о себе и попадали в категорию "неизвестных" пропавших: были без сознания, страдали потерей памяти или деменцией.Так, браслет поможет найти родственников у потерявшегося человека, который страдает проблемами с памятью, и предоставить необходимую информацию о фамилии и имени человека, а также контактов для первой связи. Кроме того, по словам Леонова, родные сами смогут запрограммировать браслеты и внести все информацию о заболеваниях, а также лекарствах, которые человеку необходимо принимать.По словам координатора, из 180 тысяч человек около 20 тысяч пропавших находятся под чужими именами в больницах, из-за проблем с памятью не могут корректно назвать свое имя и представляются девичьей фамилией, фамилией друзей и прочее. Помимо пожилых людей браслеты могут быть предоставлены также маленьким детям, уточнил Леонов."Родители очень волнуются за маленьких детей. И у нас порядка 10% тех, кто поступает – это дети разные. Бывает и 3 года дети, и два года, и даже 14 лет есть заблудившиеся дети", - заключил Леонов.Уточняется, что для детей и пожилых людей, которые живут в семьях, браслеты могут закупаться их родными, а одиноким пенсионерам устройства могут предоставлять органы социальной защиты, Разработка браслетов уже началась, и, по словам заместителя руководителя проектного департамента исполкома ОНФ Альберта Зульхарнеева, пилотная часть пройдет в Москве, а после будет распространяться в другие регионы.

https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html

https://ria.ru/20200904/geolokatsiya-1576788760.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, поисковый отряд "лиза алерт", общероссийский народный фронт, общество