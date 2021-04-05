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В России появятся браслеты для людей, страдающих деменцией
В России появятся браслеты для людей, страдающих деменцией
Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:44
2021-04-05T14:49
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о себе, а также для маленьких детей, могут появиться в России, рассказал руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.По данным МВД, которые приводит Леонов, ежегодно в России в среднем пропадают 180 тысяч человек. В группе риска дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями. Как ранее сообщала информационный координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Мария Роща, около 900 пропавших людей в прошлом году не могли сообщить информацию о себе и попадали в категорию "неизвестных" пропавших: были без сознания, страдали потерей памяти или деменцией.Так, браслет поможет найти родственников у потерявшегося человека, который страдает проблемами с памятью, и предоставить необходимую информацию о фамилии и имени человека, а также контактов для первой связи. Кроме того, по словам Леонова, родные сами смогут запрограммировать браслеты и внести все информацию о заболеваниях, а также лекарствах, которые человеку необходимо принимать.По словам координатора, из 180 тысяч человек около 20 тысяч пропавших находятся под чужими именами в больницах, из-за проблем с памятью не могут корректно назвать свое имя и представляются девичьей фамилией, фамилией друзей и прочее. Помимо пожилых людей браслеты могут быть предоставлены также маленьким детям, уточнил Леонов."Родители очень волнуются за маленьких детей. И у нас порядка 10% тех, кто поступает – это дети разные. Бывает и 3 года дети, и два года, и даже 14 лет есть заблудившиеся дети", - заключил Леонов.Уточняется, что для детей и пожилых людей, которые живут в семьях, браслеты могут закупаться их родными, а одиноким пенсионерам устройства могут предоставлять органы социальной защиты, Разработка браслетов уже началась, и, по словам заместителя руководителя проектного департамента исполкома ОНФ Альберта Зульхарнеева, пилотная часть пройдет в Москве, а после будет распространяться в другие регионы.
https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html
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россия, поисковый отряд "лиза алерт", общероссийский народный фронт, общество

В России появятся браслеты для людей, страдающих деменцией

14:44 05.04.2021 (обновлено: 14:49 05.04.2021)
 
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Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специальные браслеты с технологией NFC и QR-кодом для идентификации личности людей, страдающих проблемами с памятью, которые не могут сообщить информацию о себе, а также для маленьких детей, могут появиться в России, рассказал руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.
По данным МВД, которые приводит Леонов, ежегодно в России в среднем пропадают 180 тысяч человек. В группе риска дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями. Как ранее сообщала информационный координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Мария Роща, около 900 пропавших людей в прошлом году не могли сообщить информацию о себе и попадали в категорию "неизвестных" пропавших: были без сознания, страдали потерей памяти или деменцией.
"Мы сделаем так, что вы сможете взять безопасность с собой и поделиться ей со своими близкими. Островок безопасности будет всегда с теми, кому он необходим, на запястье руки… мы предлагаем системное решение этой проблемы – специальный браслет с технологией NFC и QR-кодом. Назначение браслета - это хранение данных о владельце и контактов его близких", - сказал Леонов в ходе круглого стола в Общественной палате.
Так, браслет поможет найти родственников у потерявшегося человека, который страдает проблемами с памятью, и предоставить необходимую информацию о фамилии и имени человека, а также контактов для первой связи. Кроме того, по словам Леонова, родные сами смогут запрограммировать браслеты и внести все информацию о заболеваниях, а также лекарствах, которые человеку необходимо принимать.
По словам координатора, из 180 тысяч человек около 20 тысяч пропавших находятся под чужими именами в больницах, из-за проблем с памятью не могут корректно назвать свое имя и представляются девичьей фамилией, фамилией друзей и прочее. Помимо пожилых людей браслеты могут быть предоставлены также маленьким детям, уточнил Леонов.
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"Родители очень волнуются за маленьких детей. И у нас порядка 10% тех, кто поступает – это дети разные. Бывает и 3 года дети, и два года, и даже 14 лет есть заблудившиеся дети", - заключил Леонов.
Уточняется, что для детей и пожилых людей, которые живут в семьях, браслеты могут закупаться их родными, а одиноким пенсионерам устройства могут предоставлять органы социальной защиты, Разработка браслетов уже началась, и, по словам заместителя руководителя проектного департамента исполкома ОНФ Альберта Зульхарнеева, пилотная часть пройдет в Москве, а после будет распространяться в другие регионы.
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РоссияПоисковый отряд "Лиза Алерт"Общероссийский народный фронтОбщество
 
 
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