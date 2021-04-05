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Кудрин объяснил закрытое обсуждение мер по борьбе с бедностью
Кудрин объяснил закрытое обсуждение мер по борьбе с бедностью
Направленные в правительство РФ предложения Счетной палаты по борьбе с бедностью являются финансово емкими, их надо тщательно взвесить, прежде чем выносить на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:05
2021-04-05T15:05
алексей кудрин
госдума рф
единая россия
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Направленные в правительство РФ предложения Счетной палаты по борьбе с бедностью являются финансово емкими, их надо тщательно взвесить, прежде чем выносить на публичное обсуждение, чтобы не создавать высоких ожиданий напрасно, заявил глава ведомства Алексей Кудрин."Там получаются чувствительные очень вещи. То есть, если мы заявляем, что такой вариант есть, то тогда очень высокие ожидания возникают. Хотя это и финансово емкая история. По моим оценкам, это разумная история при той задаче, о которой мы говорим. Но, по мнению правительства, здесь нужно еще все взвесить", - сказал Кудрин на заседании фракции "Единая России" в Госдуме, рассказывая о предложениях Счетной палаты по борьбе с бедностью.Он отказался назвать конкретные меры и суммы, которые потребуется на их реализацию, но сообщил, что готов обсудить их с депутатами в закрытом режиме.Президент РФ в 2018 году сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году. А в прошлом году Счетная палата проанализировала все действующие в России госпрограммы и все меры, которые могли бы способствовать снижению бедности, и разработала свои предложения для решения этой задачи."Мы анализировали, как можно было бы добиться снижения бедности в два раза, и в какие сроки. Можно ли приблизить с 2030-го на 2024-й (год). Моя экспертная позиция, точнее, доказанная позиция в нашем отчете - что можно. Мы работаем с правительством на этот счет, есть на этом пути свои риски, которые они определяют, мы с ними их обсуждаем", - рассказал Кудрин.Глава Счетной палаты признал, что, возможно, правительство выберет более поздний срок - не 2024 год. "Но явно ранее, чем то, что сейчас в указании президента есть", - заверил он. "Мы со своей стороны подталкиваем, и есть сценарии, которые мы отрабатываем, мы и с Голиковой, и с Орешкиным работаем по нашим предложениям. У нас есть своя модель, мы показали, как на разных группах адресная поддержка при разумных средствах может позволить этого добиться",- сказал Кудрин.
https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html
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алексей кудрин, госдума рф, единая россия, экономика

Кудрин объяснил закрытое обсуждение мер по борьбе с бедностью

15:05 05.04.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Направленные в правительство РФ предложения Счетной палаты по борьбе с бедностью являются финансово емкими, их надо тщательно взвесить, прежде чем выносить на публичное обсуждение, чтобы не создавать высоких ожиданий напрасно, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
"Там получаются чувствительные очень вещи. То есть, если мы заявляем, что такой вариант есть, то тогда очень высокие ожидания возникают. Хотя это и финансово емкая история. По моим оценкам, это разумная история при той задаче, о которой мы говорим. Но, по мнению правительства, здесь нужно еще все взвесить", - сказал Кудрин на заседании фракции "Единая России" в Госдуме, рассказывая о предложениях Счетной палаты по борьбе с бедностью.
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Он отказался назвать конкретные меры и суммы, которые потребуется на их реализацию, но сообщил, что готов обсудить их с депутатами в закрытом режиме.
Президент РФ в 2018 году сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году. А в прошлом году Счетная палата проанализировала все действующие в России госпрограммы и все меры, которые могли бы способствовать снижению бедности, и разработала свои предложения для решения этой задачи.
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"Мы анализировали, как можно было бы добиться снижения бедности в два раза, и в какие сроки. Можно ли приблизить с 2030-го на 2024-й (год). Моя экспертная позиция, точнее, доказанная позиция в нашем отчете - что можно. Мы работаем с правительством на этот счет, есть на этом пути свои риски, которые они определяют, мы с ними их обсуждаем", - рассказал Кудрин.
Глава Счетной палаты признал, что, возможно, правительство выберет более поздний срок - не 2024 год. "Но явно ранее, чем то, что сейчас в указании президента есть", - заверил он. "Мы со своей стороны подталкиваем, и есть сценарии, которые мы отрабатываем, мы и с Голиковой, и с Орешкиным работаем по нашим предложениям. У нас есть своя модель, мы показали, как на разных группах адресная поддержка при разумных средствах может позволить этого добиться",- сказал Кудрин.
 
Алексей КудринГосдума РФЕдиная РоссияЭкономика
 
 
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