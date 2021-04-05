https://ria.ru/20210405/bednost-1604275008.html
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности раньше 2030 года
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности раньше 2030 года
Снижения вдвое уровня бедности в России можно достичь раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:04
2021-04-05T13:04
2021-04-05T15:50
алексей кудрин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Снижения вдвое уровня бедности в России можно достичь раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.При этом Кудрин не стал уточнять, о каких именно решениях идет речь, но отметил, что палата уже направила свои предложения в кабмин."Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они <...> социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — подчеркнул он, предложив депутатам "вести с правительством диалог на эту тему".В 2018 году Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году, потом срок сдвинули к 2030-му.В конце прошлого года Счетная палата опубликовала результаты анализа, проведенного совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Он показал, что государственная политика, направленная на снижение бедности, недостаточно систематизирована: ей не хватает доказательной базы и адресности. Аудиторы по итогам этой работы составили свои предложения, которые направили в правительство.
https://ria.ru/20210128/neravenstvo-1594933691.html
https://ria.ru/20210331/bednost-1603671301.html
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алексей кудрин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Снижения вдвое уровня бедности в России можно достичь раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
.
"Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", — сказал он на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, добавив, что сделать это можно "в ближайшие годы".
При этом Кудрин не стал уточнять, о каких именно решениях идет речь, но отметил, что палата уже направила свои предложения в кабмин.
"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они <...> социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — подчеркнул он, предложив депутатам "вести с правительством диалог на эту тему".
В 2018 году Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году, потом срок сдвинули к 2030-му.
В конце прошлого года Счетная палата опубликовала результаты анализа, проведенного совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Он показал, что государственная политика, направленная на снижение бедности, недостаточно систематизирована: ей не хватает доказательной базы и адресности. Аудиторы по итогам этой работы составили свои предложения, которые направили в правительство.