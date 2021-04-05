https://ria.ru/20210405/bednost-1604275008.html

Кудрин считает возможным снижение уровня бедности раньше 2030 года

Кудрин считает возможным снижение уровня бедности раньше 2030 года

Снижения вдвое уровня бедности в России можно достичь раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:04

2021-04-05T13:04

2021-04-05T15:50

алексей кудрин

госдума рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602473406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a064b781581f204174b0349a0fc867c.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Снижения вдвое уровня бедности в России можно достичь раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.При этом Кудрин не стал уточнять, о каких именно решениях идет речь, но отметил, что палата уже направила свои предложения в кабмин."Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они <...> социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — подчеркнул он, предложив депутатам "вести с правительством диалог на эту тему".В 2018 году Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году, потом срок сдвинули к 2030-му.В конце прошлого года Счетная палата опубликовала результаты анализа, проведенного совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Он показал, что государственная политика, направленная на снижение бедности, недостаточно систематизирована: ей не хватает доказательной базы и адресности. Аудиторы по итогам этой работы составили свои предложения, которые направили в правительство.

https://ria.ru/20210128/neravenstvo-1594933691.html

https://ria.ru/20210331/bednost-1603671301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, госдума рф, экономика