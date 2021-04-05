https://ria.ru/20210405/bayden-1604343290.html
Сын Байдена заявил, что президент США никогда не получал от него деньги
Сын Байдена заявил, что президент США никогда не получал от него деньги
Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что действующий глава государства никогда не получал финансовую выгоду от его коммерческой деятельности -... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:26
2021-04-05T18:26
2021-04-05T18:27
хантер байден
виктор шокин
джо байден
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1920x0_80_0_0_a15c4f41780b439e075535f3b22e276b.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что действующий глава государства никогда не получал финансовую выгоду от его коммерческой деятельности - ни прямо, ни косвенно.В интервью телеканалу CBS Хантера Байдена спросили, получал ли президент финансовую выгоду от деловых связей своего сына и получал ли от него деньги."Ничего и никогда. Ни цента... Прямо или косвенно - ни цента, ни разу", - категорично заявил сын американского президента.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1920x0_80_0_0_22f42c22164c70d676f6a98f5fe37f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, виктор шокин, джо байден, украина, в мире