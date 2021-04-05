https://ria.ru/20210405/bayden-1604343290.html

Сын Байдена заявил, что президент США никогда не получал от него деньги

Сын Байдена заявил, что президент США никогда не получал от него деньги

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что действующий глава государства никогда не получал финансовую выгоду от его коммерческой деятельности -... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:26

2021-04-05T18:26

2021-04-05T18:27

хантер байден

виктор шокин

джо байден

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что действующий глава государства никогда не получал финансовую выгоду от его коммерческой деятельности - ни прямо, ни косвенно.В интервью телеканалу CBS Хантера Байдена спросили, получал ли президент финансовую выгоду от деловых связей своего сына и получал ли от него деньги."Ничего и никогда. Ни цента... Прямо или косвенно - ни цента, ни разу", - категорично заявил сын американского президента.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html

украина

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хантер байден, виктор шокин, джо байден, украина, в мире