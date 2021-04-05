https://ria.ru/20210405/bank-1604287325.html

Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям

Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям

Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:13

2021-04-05T14:13

2021-04-05T14:45

россия

альфа-банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля до 27 декабря, сообщает банк.Как сообщил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, в этом году для студентов открыто 75 стажерских вакансий, каждый участник программы сможет выбрать до двух из 11 востребованных бизнес-направлений, среди который Data Science, ИT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг. Программу можно совмещать с учебой.Желающие могут до 30 апреля зарегистрироваться на участие в программе и пройти онлайн-тест. В июле пройдет очное собеседование с кандидатами. Программа I Choose Alfa существует с 2013 года. В минувшем году стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка. По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".

https://ria.ru/20210401/reyting-1603797787.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, альфа-банк, новости компаний - экономика