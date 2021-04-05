https://ria.ru/20210405/bank-1604287325.html
Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям
Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям
Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:13
2021-04-05T14:13
2021-04-05T14:45
россия
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля до 27 декабря, сообщает банк.Как сообщил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, в этом году для студентов открыто 75 стажерских вакансий, каждый участник программы сможет выбрать до двух из 11 востребованных бизнес-направлений, среди который Data Science, ИT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг. Программу можно совмещать с учебой.Желающие могут до 30 апреля зарегистрироваться на участие в программе и пройти онлайн-тест. В июле пройдет очное собеседование с кандидатами. Программа I Choose Alfa существует с 2013 года. В минувшем году стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка. По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".
https://ria.ru/20210401/reyting-1603797787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_bcfacf8fed25d5b28876804b44209379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости
. Альфа-Банк
открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля до 27 декабря, сообщает банк.
Как сообщил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, в этом году для студентов открыто 75 стажерских вакансий, каждый участник программы сможет выбрать до двух из 11 востребованных бизнес-направлений, среди который Data Science, ИT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг. Программу можно совмещать с учебой.
Желающие могут до 30 апреля зарегистрироваться
на участие в программе и пройти онлайн-тест. В июле пройдет очное собеседование с кандидатами.
Программа I Choose Alfa существует с 2013 года. В минувшем году стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка.
По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".