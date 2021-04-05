Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/bank-1604287325.html
Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям
Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям
Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:13
2021-04-05T14:45
россия
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля до 27 декабря, сообщает банк.Как сообщил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, в этом году для студентов открыто 75 стажерских вакансий, каждый участник программы сможет выбрать до двух из 11 востребованных бизнес-направлений, среди который Data Science, ИT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг. Программу можно совмещать с учебой.Желающие могут до 30 апреля зарегистрироваться на участие в программе и пройти онлайн-тест. В июле пройдет очное собеседование с кандидатами. Программа I Choose Alfa существует с 2013 года. В минувшем году стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка. По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".
https://ria.ru/20210401/reyting-1603797787.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_bcfacf8fed25d5b28876804b44209379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк открыл набор студентов на стажировку по 11 бизнес-направлениям

14:13 05.04.2021 (обновлено: 14:45 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Альфа-Банк открывает набор студентов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на оплачиваемую стажировку по программе I Choose Alfa, которая пройдет с 1 июля до 27 декабря, сообщает банк.
Как сообщил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, в этом году для студентов открыто 75 стажерских вакансий, каждый участник программы сможет выбрать до двух из 11 востребованных бизнес-направлений, среди который Data Science, ИT, кибербезопасность, продуктовая аналитика, маркетинг. Программу можно совмещать с учебой.
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 14:45
Fitch повысил рейтинг Альфа-банка до инвестиционного уровня
Желающие могут до 30 апреля зарегистрироваться на участие в программе и пройти онлайн-тест. В июле пройдет очное собеседование с кандидатами.
Программа I Choose Alfa существует с 2013 года. В минувшем году стажировку прошли 80 студентов, из них 50 остались в команде Альфа-Банка.
По итогам 2020 года Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга "Лучшие работодатели России" по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании".
 
РоссияАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния