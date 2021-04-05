В Испании изучат случай тромбоза у женщины после прививки AstraZeneca
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Тромбоз сосудов головного мозга был выявлен у жительницы Испании, которая недавно вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщило агентство Efe.
Пациентке 55 лет, она живет в Астурии. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние стабильное. Совет здравоохранения Астурии изучает, связано ли ее состояние с недавно введенной ей вакциной AstraZeneca.
Всего в Испании вакцину AstraZeneca получили 1,7 миллиона пациентов.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.
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Некоторые государства Евросоюза, в том числе Испания, в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего Испания возобновила использование вакцины.