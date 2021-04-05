https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html
В России вырос показатель годности граждан к военной службе
В России вырос показатель годности граждан к военной службе
Показатель годности граждан призывного возраста к военной службе с 2010 года увеличился на 10%, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:25
2021-04-05T00:25
2021-04-05T00:25
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Показатель годности граждан призывного возраста к военной службе с 2010 года увеличился на 10%, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко."В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии", - сообщил Дацко журналистам.Комментируя эти показатели, он пояснил, в частности, что в 2014 вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более чётко очерчены критерии отбора, но требования к состоянию здоровья не снижались.Отвечая на вопросы о том, по каким медицинским причинам чаще всего "бракуют" призывников, онПо словам Дацко, сегодня классификация включает в себя пять категорий годности: "А" - годен; "Б" - годен с незначительными ограничениями; "В" - ограниченно годен, в таком случае человек освобождается от призыва; "Г" - временно не годен, например, у него травма или болезнь, которую вскоре вылечат; и "Д" - не годен, такие молодые люди вообще снимаются с воинского учета."В последнем случае речь идет, как правило, о молодых людях с ограниченными возможностями здоровья, с тяжёлыми хроническими заболеваниями", - пояснил Дацко.По его словам, из тех 22% призывников, которые не подпадают под категории "А" и "Б" и не идут в войска, 5-7% имеют категорию "временно не годен"."После лечения большинство из них будут готовы служить. Примерно полтора процента имеют категорию "Д". Остальные - ограниченно годные", - сказал Дацко.Дацко возглавляет Главный центр военно-врачебной экспертизы, созданная в его составе Центральная военно-врачебная комиссия 4 апреля отметила столетний юбилей.
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россия, безопасность, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Показатель годности граждан призывного возраста к военной службе с 2010 года увеличился на 10%, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России
Андрей Дацко.
"В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии", - сообщил Дацко журналистам.
Комментируя эти показатели, он пояснил, в частности, что в 2014 вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более чётко очерчены критерии отбора, но требования к состоянию здоровья не снижались.
"Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, с помощью которого специалисты могут более точно ставить правильные диагнозы. Ещё 20 лет назад у нас не было таких возможностей по выявлению изменений в сердечно-сосудистой системе, как сейчас. Сегодня такие методы диагностики, как МРТ, КТ используются повсеместно. Учитывая новые методы выявления патологии, меняется и расписание болезней", - сказал он.
Отвечая на вопросы о том, по каким медицинским причинам чаще всего "бракуют" призывников, он
По словам Дацко, сегодня классификация включает в себя пять категорий годности: "А" - годен; "Б" - годен с незначительными ограничениями; "В" - ограниченно годен, в таком случае человек освобождается от призыва; "Г" - временно не годен, например, у него травма или болезнь, которую вскоре вылечат; и "Д" - не годен, такие молодые люди вообще снимаются с воинского учета.
"В последнем случае речь идет, как правило, о молодых людях с ограниченными возможностями здоровья, с тяжёлыми хроническими заболеваниями", - пояснил Дацко.
По его словам, из тех 22% призывников, которые не подпадают под категории "А" и "Б" и не идут в войска, 5-7% имеют категорию "временно не годен".
"После лечения большинство из них будут готовы служить. Примерно полтора процента имеют категорию "Д". Остальные - ограниченно годные", - сказал Дацко.
Дацко возглавляет Главный центр военно-врачебной экспертизы, созданная в его составе Центральная военно-врачебная комиссия 4 апреля отметила столетний юбилей.