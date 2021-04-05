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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html
В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии
В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии
Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:21
2021-04-05T06:50
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение."После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения."Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.
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безопасность, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии

00:21 05.04.2021 (обновлено: 06:50 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроводы калининградских призывников на службу в Президентский полк
Проводы калининградских призывников на службу в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.
Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение.
"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.
Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения.
"Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.
 
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