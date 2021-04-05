https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html

В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии

В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии

Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T00:21

2021-04-05T00:21

2021-04-05T06:50

безопасность

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/18709/05/187090579_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_43d2c05b52101c39edfa0064f6974e7a.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение."После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения."Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество