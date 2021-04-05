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В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии
В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии
Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:21
2021-04-05T00:21
2021-04-05T06:50
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболевание коронавирусом не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение."После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения."Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Заболевание коронавирусом
не освобождает насовсем от призыва в армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен, сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России
Андрей Дацко.
Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где ещё раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья - медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение.
"После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооружённые силы", - сообщил Дацко.
Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжёлые осложнения.
"Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.