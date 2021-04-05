https://ria.ru/20210405/armiya-1604213621.html
Россиянам перечислили главные противопоказания для службы в армии
Россиянам перечислили главные противопоказания для службы в армии
Одной из наиболее распространенных причин освобождения от военной службы стала проблема со зрением, рассказал журналистам главный военно-врачебный эксперт... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T00:19
2021-04-05T00:19
2021-04-05T10:20
безопасность
россия
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин освобождения от военной службы стала проблема со зрением, рассказал журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны Андрей Дацко.Он считает, что виной этому увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером.Проблемы со зрением, добавил эксперт, мешают молодым людям, которые хотят стать офицерами, поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов.Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко назвал проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения и заболевания нервной системы.Противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. Хотя сейчас, по словам Дацко, новобранцев с такими проблемами стало мало. А вот ожирение выходит на первый план из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фастфудом. Что касается коронавируса, то, пояснил Дацко, эта инфекция не освобождает от службы в армии насовсем — после выздоровления молодой человек вновь подлежит призыву, если у него нет осложнений.В последнее время критерии по отбору призывников ужесточили, подчеркнул эксперт. В целом, отметил он, уровень годности призывников за десять лет вырос на десять процентов — с 67,7 до 78. Только у 22 процентов молодых людей есть противопоказания. Из них пять-семь процентов имеют категорию "временно не годен" ("Г") — они проходят лечение, и затем большинство признают годными к военной службе.
https://ria.ru/20201117/armiya-1585013143.html
https://rsport.ria.ru/20201006/kozhemyako-1578420691.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин освобождения от военной службы стала проблема со зрением, рассказал журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны Андрей Дацко.
Он считает, что виной этому увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером.
Проблемы со зрением, добавил эксперт, мешают молодым людям, которые хотят стать офицерами, поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов.
Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко назвал проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения и заболевания нервной системы.
Противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. Хотя сейчас, по словам Дацко, новобранцев с такими проблемами стало мало. А вот ожирение выходит на первый план из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фастфудом.
Что касается коронавируса, то, пояснил Дацко, эта инфекция не освобождает от службы в армии насовсем — после выздоровления молодой человек вновь подлежит призыву, если у него нет осложнений.
В последнее время критерии по отбору призывников ужесточили, подчеркнул эксперт. В целом, отметил он, уровень годности призывников за десять лет вырос на десять процентов — с 67,7 до 78. Только у 22 процентов молодых людей есть противопоказания. Из них пять-семь процентов имеют категорию "временно не годен" ("Г") — они проходят лечение, и затем большинство признают годными к военной службе.