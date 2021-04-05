https://ria.ru/20210405/arktika-1604366412.html
Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике
Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике
Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, заявил в понедельник... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T21:49
2021-04-05T21:49
2021-04-05T22:01
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга на вопрос о том, обеспокоены ли в Пентагоне "активностью" российских военных в Арктике.Он подтвердил, что США "привержены защите своих национальных интересов в Арктике".
https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html
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джон кирби, в мире, арктика, министерство обороны сша, сша