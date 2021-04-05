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Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике
Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике
Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, заявил в понедельник... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T21:49
2021-04-05T22:01
джон кирби
в мире
арктика
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга на вопрос о том, обеспокоены ли в Пентагоне "активностью" российских военных в Арктике.Он подтвердил, что США "привержены защите своих национальных интересов в Арктике".
https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html
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джон кирби, в мире, арктика, министерство обороны сша, сша

Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике

21:49 05.04.2021 (обновлено: 22:01 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга на вопрос о том, обеспокоены ли в Пентагоне "активностью" российских военных в Арктике.
Учения Росгвардии в Мурманске. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00
"Россия далеко зашла": США раскрыли цель переброски войск в Арктику
Он подтвердил, что США "привержены защите своих национальных интересов в Арктике".
 
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