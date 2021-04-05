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Кудрин рассказал об арестах в Росгвардии после проверок Счетной палаты
Кудрин рассказал об арестах в Росгвардии после проверок Счетной палаты
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:34
2021-04-05T14:34
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей кудрин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок аудиторов."Среди тех, кто знает, проверки в Росгвардии, наши проверки – это те уголовные дела и аресты, которое прошли. ФСИН - тоже наши проверки. И другие есть силовые структуры, где тоже проходят наши проверки. Мы не всегда это афишируем, потому что это идет ДСП обычно, закрытый вариант", - рассказал Кудрин, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2020 год на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.На проверки силовых структур, по его словам, пришлось около 25% контрольных мероприятий Счётной палаты в прошлом году."Это проверки госзакупок в этих сферах, это проверка других направлений, хозяйственной деятельности. Например, проверили объекты образования МВД, Минобороны и МЧС, установили недостатки, уголовные дела – все в обычном порядке", - пояснил Кудрин."Так получилось, что у нас вообще-то нарушения по силовым структурам примерно одинаковы: 200-300 миллиардов в год мы выявляем. Часть - это чисто бухгалтерский учет, часть это закупки, часть есть и хищения, уголовные (дела – ред.)", - добавил он.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей кудрин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, происшествия

Кудрин рассказал об арестах в Росгвардии после проверок Счетной палаты

14:34 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок аудиторов.
"Среди тех, кто знает, проверки в Росгвардии, наши проверки – это те уголовные дела и аресты, которое прошли. ФСИН - тоже наши проверки. И другие есть силовые структуры, где тоже проходят наши проверки. Мы не всегда это афишируем, потому что это идет ДСП обычно, закрытый вариант", - рассказал Кудрин, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2020 год на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
На проверки силовых структур, по его словам, пришлось около 25% контрольных мероприятий Счётной палаты в прошлом году.
"Это проверки госзакупок в этих сферах, это проверка других направлений, хозяйственной деятельности. Например, проверили объекты образования МВД, Минобороны и МЧС, установили недостатки, уголовные дела – все в обычном порядке", - пояснил Кудрин.
"Так получилось, что у нас вообще-то нарушения по силовым структурам примерно одинаковы: 200-300 миллиардов в год мы выявляем. Часть - это чисто бухгалтерский учет, часть это закупки, часть есть и хищения, уголовные (дела – ред.)", - добавил он.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Алексей КудринФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФПроисшествия
 
 
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