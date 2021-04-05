https://ria.ru/20210405/arest-1604290987.html

Кудрин рассказал об арестах в Росгвардии после проверок Счетной палаты

Кудрин рассказал об арестах в Росгвардии после проверок Счетной палаты

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:34

2021-04-05T14:34

2021-04-05T14:34

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей кудрин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал об арестах и уголовных делах против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств по итогам проверок аудиторов."Среди тех, кто знает, проверки в Росгвардии, наши проверки – это те уголовные дела и аресты, которое прошли. ФСИН - тоже наши проверки. И другие есть силовые структуры, где тоже проходят наши проверки. Мы не всегда это афишируем, потому что это идет ДСП обычно, закрытый вариант", - рассказал Кудрин, представляя отчет о работе контрольного ведомства за 2020 год на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.На проверки силовых структур, по его словам, пришлось около 25% контрольных мероприятий Счётной палаты в прошлом году."Это проверки госзакупок в этих сферах, это проверка других направлений, хозяйственной деятельности. Например, проверили объекты образования МВД, Минобороны и МЧС, установили недостатки, уголовные дела – все в обычном порядке", - пояснил Кудрин."Так получилось, что у нас вообще-то нарушения по силовым структурам примерно одинаковы: 200-300 миллиардов в год мы выявляем. Часть - это чисто бухгалтерский учет, часть это закупки, часть есть и хищения, уголовные (дела – ред.)", - добавил он.

https://ria.ru/20210323/risk-1602410671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей кудрин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, происшествия