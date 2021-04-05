https://ria.ru/20210405/arest-1604283575.html

В Ростовской области арестовали подозреваемых в истязании девочки

В Ростовской области арестовали подозреваемых в истязании девочки

Суд в Ростовской области санкционировал арест супругов, подозреваемых в истязании восьмилетней девочки в Новошахтинске, сообщила РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:50

2021-04-05T13:50

2021-04-05T13:50

новошахтинск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области санкционировал арест супругов, подозреваемых в истязании восьмилетней девочки в Новошахтинске, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева."Обоим супругам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала она.По версии следствия, мать и отчим систематически избивали восьмилетнюю девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Девочка была помещена в больницу, а ее мать и отчим задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", назначены экспертизы.Ранее в социальных сетях сообщалось, что женщина "издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить". От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Все это стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию.

https://ria.ru/20210403/arest-1604111353.html

новошахтинск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новошахтинск, ростовская область, происшествия