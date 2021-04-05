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В Ростовской области арестовали подозреваемых в истязании девочки
В Ростовской области арестовали подозреваемых в истязании девочки
Суд в Ростовской области санкционировал арест супругов, подозреваемых в истязании восьмилетней девочки в Новошахтинске, сообщила РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:50
2021-04-05T13:50
новошахтинск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области санкционировал арест супругов, подозреваемых в истязании восьмилетней девочки в Новошахтинске, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева."Обоим супругам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала она.По версии следствия, мать и отчим систематически избивали восьмилетнюю девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Девочка была помещена в больницу, а ее мать и отчим задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", назначены экспертизы.Ранее в социальных сетях сообщалось, что женщина "издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить". От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Все это стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию.
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новошахтинск
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новошахтинск, ростовская область, происшествия

В Ростовской области арестовали подозреваемых в истязании девочки

13:50 05.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области санкционировал арест супругов, подозреваемых в истязании восьмилетней девочки в Новошахтинске, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
"Обоим супругам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала она.
По версии следствия, мать и отчим систематически избивали восьмилетнюю девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Девочка была помещена в больницу, а ее мать и отчим задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание", назначены экспертизы.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что женщина "издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить". От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Все это стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 18:45
В Москве арестовали женщину по подозрению в истязании приемного ребенка
 
НовошахтинскРостовская областьПроисшествия
 
 
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