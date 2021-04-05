Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210405/andronik-1604348110.html
Умер церковный историк игумен Андроник
Умер церковный историк игумен Андроник
Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:51
2021-04-05T19:08
религия и мировоззрение
религия
россия
москва
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604347863_0:504:2048:1656_1920x0_80_0_0_5fb3c5cd1c89f2893a04c47fb1b61cec.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице в Facebook завкафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов."Скончался отец Андроник Трубачев... светлый человек, эрудит, прекрасный преподаватель и исследователь наследия отца Павла Флоренского... уходит эпоха лучших академических учёных, носителей духа Академии... Отпевание отца Андроника будет в четверг, в Трапезном храме (Троице-Сергиевой лавры - ред.), после службы, ориентировочно в 11.00", - написал Великанов.Игумен Андроник (в миру - Александр Трубачев) родился в Москве 7 ноября 1952 года. Сын церковного композитора диакона Сергия Трубачев, внук философа и священника Павла Флоренского, окончил в 1975 году Московский государственный историко-архивный институт, а в 1980 году - Московскую духовную семинарию. В 1981 году он принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского. С 1986 года - игумен. Игумен Андроник был директором музея отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде и директором музея-квартиры священника и философа в Москве.
россия
москва
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604347863_0:457:2048:1993_1920x0_80_0_0_43b21f117f87acf2b39da44792d89be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, москва, сергиев посад

Умер церковный историк игумен Андроник

18:51 05.04.2021 (обновлено: 19:08 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоИгумен Андроник (Трубачев)
Игумен Андроник (Трубачев) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице в Facebook завкафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.
"Скончался отец Андроник Трубачев... светлый человек, эрудит, прекрасный преподаватель и исследователь наследия отца Павла Флоренского... уходит эпоха лучших академических учёных, носителей духа Академии... Отпевание отца Андроника будет в четверг, в Трапезном храме (Троице-Сергиевой лавры - ред.), после службы, ориентировочно в 11.00", - написал Великанов.
© Фото : пресс-служба МДАПатриарх Московский и всея руси Кирилл и игумен Андроник (Трубачев)
Патриарх Московский и всея руси Кирилл и игумен Андроник (Трубачев) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : пресс-служба МДА
Патриарх Московский и всея руси Кирилл и игумен Андроник (Трубачев)
Игумен Андроник (в миру - Александр Трубачев) родился в Москве 7 ноября 1952 года. Сын церковного композитора диакона Сергия Трубачев, внук философа и священника Павла Флоренского, окончил в 1975 году Московский государственный историко-архивный институт, а в 1980 году - Московскую духовную семинарию. В 1981 году он принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского. С 1986 года - игумен. Игумен Андроник был директором музея отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде и директором музея-квартиры священника и философа в Москве.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияМоскваСергиев Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния