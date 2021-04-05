https://ria.ru/20210405/andronik-1604348110.html

Умер церковный историк игумен Андроник

Умер церковный историк игумен Андроник

Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:51

2021-04-05T18:51

2021-04-05T19:08

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице в Facebook завкафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов."Скончался отец Андроник Трубачев... светлый человек, эрудит, прекрасный преподаватель и исследователь наследия отца Павла Флоренского... уходит эпоха лучших академических учёных, носителей духа Академии... Отпевание отца Андроника будет в четверг, в Трапезном храме (Троице-Сергиевой лавры - ред.), после службы, ориентировочно в 11.00", - написал Великанов.Игумен Андроник (в миру - Александр Трубачев) родился в Москве 7 ноября 1952 года. Сын церковного композитора диакона Сергия Трубачев, внук философа и священника Павла Флоренского, окончил в 1975 году Московский государственный историко-архивный институт, а в 1980 году - Московскую духовную семинарию. В 1981 году он принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского. С 1986 года - игумен. Игумен Андроник был директором музея отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде и директором музея-квартиры священника и философа в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, москва, сергиев посад