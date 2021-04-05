Умер церковный историк игумен Андроник
18:51 05.04.2021 (обновлено: 19:08 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Скончался известный церковный историк игумен Андроник (Трубачев), отпевание пройдет 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, написал на своей странице в Facebook завкафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.
"Скончался отец Андроник Трубачев... светлый человек, эрудит, прекрасный преподаватель и исследователь наследия отца Павла Флоренского... уходит эпоха лучших академических учёных, носителей духа Академии... Отпевание отца Андроника будет в четверг, в Трапезном храме (Троице-Сергиевой лавры - ред.), после службы, ориентировочно в 11.00", - написал Великанов.
Патриарх Московский и всея руси Кирилл и игумен Андроник (Трубачев)
Игумен Андроник (в миру - Александр Трубачев) родился в Москве 7 ноября 1952 года. Сын церковного композитора диакона Сергия Трубачев, внук философа и священника Павла Флоренского, окончил в 1975 году Московский государственный историко-архивный институт, а в 1980 году - Московскую духовную семинарию. В 1981 году он принял монашество с именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского. С 1986 года - игумен. Игумен Андроник был директором музея отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде и директором музея-квартиры священника и философа в Москве.