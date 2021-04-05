Онлайн-брифинг сенатора РФ Андрея Климова
13 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг члена Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея КЛИМОВА.
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После вступления в силу обновленной российской Конституции особое значение получила тема взаимодействия с русским зарубежьем. Российская Федерация обязана содействовать зарубежным соотечественникам в обеспечении их прав и интересов. Под этим углом рассматривается также и процесс формирования новых руководящих органов Всемирного конгресса соотечественников. Их собрания по странам и макрорегионам уже начались. 21 век требует использования новых форм работы, включая цифровые технологии. В рамках мероприятия будет представлена общественная интернет-платформа "БРЕГ", создаваемая для консолидации русского зарубежья.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
После вступления в силу обновленной российской Конституции особое значение получила тема взаимодействия с русским зарубежьем. Российская Федерация обязана содействовать зарубежным соотечественникам в обеспечении их прав и интересов. Под этим углом рассматривается также и процесс формирования новых руководящих органов Всемирного конгресса соотечественников. Их собрания по странам и макрорегионам уже начались. 21 век требует использования новых форм работы, включая цифровые технологии. В рамках мероприятия будет представлена общественная интернет-платформа "БРЕГ", создаваемая для консолидации русского зарубежья.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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