https://ria.ru/20210405/andrey-klimov-1604332926.html

Онлайн-брифинг сенатора РФ Андрея Климова

Онлайн-брифинг сенатора РФ Андрея Климова

13 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг члена Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея КЛИМОВА.

2021-04-05T17:31

2021-04-05T17:31

2021-04-05T17:31

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1604332926.jpg?1617633117

Задать вопросПосле вступления в силу обновленной российской Конституции особое значение получила тема взаимодействия с русским зарубежьем. Российская Федерация обязана содействовать зарубежным соотечественникам в обеспечении их прав и интересов. Под этим углом рассматривается также и процесс формирования новых руководящих органов Всемирного конгресса соотечественников. Их собрания по странам и макрорегионам уже начались. 21 век требует использования новых форм работы, включая цифровые технологии. В рамках мероприятия будет представлена общественная интернет-платформа "БРЕГ", создаваемая для консолидации русского зарубежья.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы