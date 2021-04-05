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Наука
https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html
Комаровский рассказал, как распознать аллергию
Комаровский рассказал, как распознать аллергию
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные симптомы, проявляющиеся при аллергии. Об этом он написал в своем Instagram. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:16
2021-04-05T06:16
наука
евгений комаровский
аллергия
весь мир
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные симптомы, проявляющиеся при аллергии. Об этом он написал в своем Instagram.По словам врача, симптомы можно разделить на пять групп:Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления. Одним из признаков подобного проявления аллергии является нитевидный слабый пульс, а также обильное потоотделение и бледная кожа.Редко при анафилактическом шоке возникает отек головного мозга и легких — это может привести к летальному исходу.
https://ria.ru/20210402/allergiya-1603944979.html
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евгений комаровский, аллергия, весь мир

Комаровский рассказал, как распознать аллергию

06:16 05.04.2021
 
© Depositphotos / deagreez1Аллергическая реакция
Аллергическая реакция - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные симптомы, проявляющиеся при аллергии. Об этом он написал в своем Instagram.
По словам врача, симптомы можно разделить на пять групп:
  • Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание.
  • Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе.
  • Группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность.
  • Также аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения.
  • Не исключены и другие симптомы, такие как слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.
Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.
Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления. Одним из признаков подобного проявления аллергии является нитевидный слабый пульс, а также обильное потоотделение и бледная кожа.
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Редко при анафилактическом шоке возникает отек головного мозга и легких — это может привести к летальному исходу.
 
НаукаЕвгений КомаровскийАллергияВесь мир
 
 
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