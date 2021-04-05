https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html

Комаровский рассказал, как распознать аллергию

Комаровский рассказал, как распознать аллергию

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные симптомы, проявляющиеся при аллергии. Об этом он написал в своем Instagram. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:16

2021-04-05T06:16

2021-04-05T06:16

наука

евгений комаровский

аллергия

весь мир

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал основные симптомы, проявляющиеся при аллергии. Об этом он написал в своем Instagram.По словам врача, симптомы можно разделить на пять групп:Аллергия - типовой иммунопатологический процесс, выраженный сверхчувствительностью иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.Одной из наиболее опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок, при котором появляется внезапный зуд, после чего появляется затруднение при дыхании, шок, который вызывается снижением давления. Одним из признаков подобного проявления аллергии является нитевидный слабый пульс, а также обильное потоотделение и бледная кожа.Редко при анафилактическом шоке возникает отек головного мозга и легких — это может привести к летальному исходу.

https://ria.ru/20210402/allergiya-1603944979.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, аллергия, весь мир