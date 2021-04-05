https://ria.ru/20210405/alkogol-1604217774.html

В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии

В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии

Основные направления антиалкогольной стратегии России назвал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T02:08

2021-04-05T02:08

2021-04-05T02:08

николай говорин

госдума рф

алкоголь

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основные направления антиалкогольной стратегии России назвал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин.Депутат отметил, что работа в рамках Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года принесла свои плоды. Объемы потребления спиртного в пересчете на душу населения снижаются, но происходит это медленно, что вызывает большую озабоченность у экспертов, пояснил Николай Говорин.По его словам, сейчас в Госдуме готовят предложения по антиалкогольной стратегии до 2030 года.Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья уточнил, что одним из основных направлений должна стать просветительская деятельность, для этого надо разработать грамотную информационную политику."Должно быть широкое информирование населения о вреде систематического потребления алкоголя, и должна обязательно быть социальная реклама. Также мы должны повышать у граждан культуру ответственного отношения к своему здоровью", – подчеркнул Николай Говорин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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николай говорин, госдума рф, алкоголь, общество