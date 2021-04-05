https://ria.ru/20210405/akkaunt-1604316973.html

Суд не стал рассматривать иск об удалении YouTube-аккаунта блогера Била

Суд не стал рассматривать иск об удалении YouTube-аккаунта блогера Била

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск столичного ООО "Эдвард Бил", требовавшего от американской компании Google заблокировать аккаунт устроившего... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:16

2021-04-05T16:16

volkswagen group

youtube

google

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск столичного ООО "Эдвард Бил", требовавшего от американской компании Google заблокировать аккаунт устроившего резонансное ДТП на Садовом кольце блогера, следует из опубликованного определения суда.Истец требовал также удалить все ролики на канале Эдуарда Биля (настоящее имя блогера Эдварда Била) и запретить ему создавать новые каналы на YouTube.Иск поступил в суд еще в ноябре 2019 года. Его основания в материалах суда не указаны. На запрос Google пока не ответила. Сам Биль был привлечен к делу в качестве третьего лица.В судебном акте, которым завершилось дело, говорится, что истец прислал своего представителя только на предварительное заседание в феврале 2020 года, на несколько следующих заседаний, в том числе на последнее 23 марта, истец не являлся и ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие либо об отложении не присылал.В ЕГРЮЛ говорится, что ООО "Эдвард Бил" было создано в сентябре 2019 года, примерно за полтора месяца до подачи иска. Единственным участником общества и его гендиректором является Андрей Бойко, основной вид деятельности – "деятельность рекламных агентств".Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.По данным ГИБДД, его спорткар Audi RS6 вылетел на встречку на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади и врезался в четыре другие машины. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. Сам блогер следствию заявил, что это он был за рулем в момент ДТП, а журналистам - что раскаивается.

https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/dtp-1604164777.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, youtube, google, москва, происшествия