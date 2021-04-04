https://ria.ru/20210404/zvezdolet-1604140365.html

В Якутии хотят восстановить разрушенный макет звездолета "Мандалорца"

В Якутии хотят восстановить разрушенный макет звездолета "Мандалорца"

Макет звездолета из сериала "Мандалорец" в Якутске постигла участь его "прототипа": в результате сильного порыва ветра он превратился в обломки; сейчас... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T05:27

2021-04-04T05:27

2021-04-04T12:12

якутск

общество

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ЯКУТСК, 4 апр - РИА Новости. Макет звездолета из сериала "Мандалорец" в Якутске постигла участь его "прототипа": в результате сильного порыва ветра он превратился в обломки; сейчас создавшие его энтузиасты решают, восстанавливать ли модель или строить новую - меньшего размера и лучше укрепленную, рассказал РИА Новости автор проекта Айаал Федоров.В марте в городском парке "Урдэл" в Якутске появился макет звездолета из сериала "Мандалорец". Как пояснил автор проекта, во втором сезоне Razor Crest ("Лезвие бритвы") космический корабль главного героя сериала взорвали, поэтому пришла идея стать первыми, кто его "восстановит". Чтобы воплотить задуманное Федорову пришлось продать свою машину, также ему помог друг, позже подключились спонсоры. Всего на строительство макета было потрачено около 750 тысяч рублей.Звездолет энтузиасты строили три месяца, размеры макета достигли 14 метров в длину и 10 метров в ширину. Вес корабля, созданного преимущественно из дерева, превысил тонну."Вчера в парке поднялся вихрь. Сначала закрутило рядом стоящий автомобиль, затем сбоку ударило корабль, его приподняло и вынесло на несколько метров в левую сторону. И наш макет превратился в мусор", - рассказал Федоров.По его словам, у команды были большие планы - они хотели снять ролики для канала в YouTube, написали сценарии, начали шить разные костюмы из сериала "Мандалорец", надеялись заработать денег от просмотров. "Но, увы, ничто не вечно… Но я думаю, главное то, что про наш родной Якутск узнали - и не только жители России, но и далеко за пределами страны... Сегодня мы едем убирать место, где стоял корабль", - сказал Федоров."Будем думать, что делать дальше - восстановить прежний звездолет из "Мандалорца" или построить макет другого корабля. В любом случае, новый вариант будет меньше весом и с хорошим креплением", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201225/joda-1590829638.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, общество