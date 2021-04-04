https://ria.ru/20210404/zhurnalistka-1604173732.html

Финская журналистка рассказала, что ее поразило в русских

Финская журналистка рассказала, что ее поразило в русских

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями Göteborgs-Posten впечатлениями от жизни в России и общения с ее жителями. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T15:08

2021-04-04T15:08

2021-04-04T15:31

анна-лена лаурен (журналистка)

россия

швеция

москва

финляндия

санкт-петербург

общество

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась с читателями Göteborgs-Posten впечатлениями от жизни в России и общения с ее жителями. Репортер работает в России уже 15 лет. Сначала она жила в Москве, позднее перебралась в Петербург. Лаурен свободно владеет русским языком и дружит с носителями, однако она призналась, что не хочет слишком сильно интегрироваться в чужую среду. Журналистка отметила, что россияне склонны отмахиваться от проблем в стране или бессильно пожимать плечами. При этом Лаурен отметила, что русские люди очень тесно связаны с родной историей и культурой. "Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература", — говорится в статье.Это напомнило Лаурен о детстве. Она родилась в семье учителей, в доме у них было много книг, а дедушка с бабушкой также соблюдали традиции. Журналистка отметила, что в России легко вести социальную жизнь. "Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать", — рассказала она. Лаурен подчеркнула, что такие беседы никогда не бывают скучными, наоборот, разговор быстро переходит на важные, масштабные темы. "Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах", — заключила репортер. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

https://ria.ru/20191019/1559965737.html

россия

швеция

москва

финляндия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна-лена лаурен (журналистка), россия, швеция, москва, финляндия, санкт-петербург, общество, в мире