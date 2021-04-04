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На Украине заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому
На Украине заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому
Во время первого телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского последний получил "выговор" из-за отсутствия реформ, такое... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T04:50
2021-04-04T14:46
коронавирус covid-19
михаил погребинский
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Во время первого телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского последний получил "выговор" из-за отсутствия реформ, такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразил украинский политолог Михаил Погребинский.Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину, и отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.По словам эксперта, на Украине сложилась "катастрофическая" ситуация с COVID-19, а Зеленский, по его мнению, ничего не делает для того, чтобы это исправить."Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", — заявил Погребинский.Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. "Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", — отметил он.При этом политолог посоветовал руководству Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".За минувшие сутки на Украине зафиксировали более 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что стало новым антирекордом. За все время пандемии на Украине заболели 1 731 971 человек, выздоровели 1 342 536 человек, летальных исходов — 34 075.
https://ria.ru/20210403/pushkov-1604053617.html
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коронавирус covid-19, михаил погребинский, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

На Украине заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому

04:50 04.04.2021 (обновлено: 14:46 04.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Во время первого телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского последний получил "выговор" из-за отсутствия реформ, такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразил украинский политолог Михаил Погребинский.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину, и отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.
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По словам эксперта, на Украине сложилась "катастрофическая" ситуация с COVID-19, а Зеленский, по его мнению, ничего не делает для того, чтобы это исправить.
"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", — заявил Погребинский.
Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. "Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", — отметил он.
При этом политолог посоветовал руководству Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".
За минувшие сутки на Украине зафиксировали более 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что стало новым антирекордом. За все время пандемии на Украине заболели 1 731 971 человек, выздоровели 1 342 536 человек, летальных исходов — 34 075.
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