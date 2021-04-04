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В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом на своей... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T02:06
2021-04-04T02:06
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом на своей странице в Twitter.Согласно заявлению Heritage Auctions, такая сумма продажи видеоигры 1986 года бьет предыдущий рекорд - в 2020 году анонимный покупатель отдал за копию игры Super Mario Bros. 114 тысяч долларов. Кроме того, финальная цена картриджа 1986 года также побила мировой рекорд среди продаж видеоигр.Отмечается, что картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, видеоигра была приобретена в качестве рождественского подарка, но осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель - первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры - Боузер.
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РИА Новости
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4.7
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nintendo , сша, в мире

В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года

02:06 04.04.2021
 
© NintendoПерсонаж игры Super Mario компании Nintendo
Персонаж игры Super Mario компании Nintendo - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Nintendo
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом на своей странице в Twitter.
Согласно заявлению Heritage Auctions, такая сумма продажи видеоигры 1986 года бьет предыдущий рекорд - в 2020 году анонимный покупатель отдал за копию игры Super Mario Bros. 114 тысяч долларов. Кроме того, финальная цена картриджа 1986 года также побила мировой рекорд среди продаж видеоигр.
Отмечается, что картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, видеоигра была приобретена в качестве рождественского подарка, но осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.
Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель - первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры - Боузер.
 
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