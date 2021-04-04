https://ria.ru/20210404/videoigra-1604137778.html

В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года

В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года

Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом на своей... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T02:06

2021-04-04T02:06

2021-04-04T02:06

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом на своей странице в Twitter.Согласно заявлению Heritage Auctions, такая сумма продажи видеоигры 1986 года бьет предыдущий рекорд - в 2020 году анонимный покупатель отдал за копию игры Super Mario Bros. 114 тысяч долларов. Кроме того, финальная цена картриджа 1986 года также побила мировой рекорд среди продаж видеоигр.Отмечается, что картридж сохранился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, видеоигра была приобретена в качестве рождественского подарка, но осталась в ящике стола, где ее нашли в начале 2021 года.Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель - первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры - Боузер.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nintendo , сша, в мире