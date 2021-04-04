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Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:11
2021-04-04T18:14
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные, наконец-то, станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы."Также при таких температурных показателях наступит и "автомобильная" весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации", - добавил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

13:11 04.04.2021 (обновлено: 18:14 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.
По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные, наконец-то, станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы.
"Также при таких температурных показателях наступит и "автомобильная" весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации", - добавил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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