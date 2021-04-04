https://ria.ru/20210404/vesna-1604164339.html
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:11
2021-04-04T13:11
2021-04-04T18:14
погода
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные, наконец-то, станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы."Также при таких температурных показателях наступит и "автомобильная" весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_380:0:3057:2008_1920x0_80_0_0_9598a4eb8f79efd85427883e12f4b8e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Следующие выходные в Москве
станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.
По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные, наконец-то, станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы.
"Также при таких температурных показателях наступит и "автомобильная" весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации", - добавил синоптик.