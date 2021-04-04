https://ria.ru/20210404/vesna-1604164339.html

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:11

2021-04-04T13:11

2021-04-04T18:14

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следующие выходные в Москве станут началом весны - потеплеет до плюс 14, автовладельцы могут сменить зимние шины на летние, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9-14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4", - сообщил Тишковец.По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные, наконец-то, станут началом фенологической весны и включатся механизмы пробуждения природы."Также при таких температурных показателях наступит и "автомобильная" весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество