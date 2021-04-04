https://ria.ru/20210404/valyuta-1604135691.html
Финансист назвал защиту от падения валют
Финансист назвал защиту от падения валют
Один из самых распространённых и популярныхспособов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T01:16
2021-04-04T01:16
2021-04-04T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий ферапонтов
синергия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594940580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3cd5cb785a152ccf1a15ee13ef72f373.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Один из самых распространённых и популярныхспособов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он предостерег составлять валютный портфель из последних сбережений, можно понести серьезные убытки на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. По мнению эксперта, имеет смысл долгосрочное инвестирование. В таком случае, вложения не будут зависеть от краткосрочных колебаний валют и краткосрочных последствий экономических и политических новостей."Нужно также понимать причинно-следственные связи колебания курсов, которые связаны не только с действием регуляторов, но и с сырьевыми рынками и политической обстановкой. Помимо этого, никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань", - рекомендовал Ферапонтов
https://ria.ru/20210227/valyuta-1599206472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594940580_52:0:1759:1280_1920x0_80_0_0_842bb0d4338e54ffe22ff8cc04b0b288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий ферапонтов, синергия, экономика
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Один из самых распространённых и популярныхспособов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм"
старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия
" Дмитрий Ферапонтов
.
"Ключевое правило при вложении в валюту заключается в том, чтобы формировать полноценный валютный портфель, благо для этого есть инструменты: безналичные операции, позволяющие не бегать в банк для обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Есть достаточно стабильные валюты, например, швейцарский франк, популярный именно из-за отсутствия высокой волатильности цены", - подчеркнул специалист.
Он предостерег составлять валютный портфель из последних сбережений, можно понести серьезные убытки на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. По мнению эксперта, имеет смысл долгосрочное инвестирование. В таком случае, вложения не будут зависеть от краткосрочных колебаний валют и краткосрочных последствий экономических и политических новостей.
"Нужно также понимать причинно-следственные связи колебания курсов, которые связаны не только с действием регуляторов, но и с сырьевыми рынками и политической обстановкой. Помимо этого, никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань", - рекомендовал Ферапонтов