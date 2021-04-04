https://ria.ru/20210404/valyuta-1604135691.html

Финансист назвал защиту от падения валют

Финансист назвал защиту от падения валют

Один из самых распространённых и популярныхспособов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:16

2021-04-04T01:16

2021-04-04T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

дмитрий ферапонтов

синергия

экономика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Один из самых распространённых и популярныхспособов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он предостерег составлять валютный портфель из последних сбережений, можно понести серьезные убытки на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. По мнению эксперта, имеет смысл долгосрочное инвестирование. В таком случае, вложения не будут зависеть от краткосрочных колебаний валют и краткосрочных последствий экономических и политических новостей."Нужно также понимать причинно-следственные связи колебания курсов, которые связаны не только с действием регуляторов, но и с сырьевыми рынками и политической обстановкой. Помимо этого, никогда нельзя вкладывать в волатильный инструмент последние деньги, а также формировать исключительно бивалютные портфели. Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань", - рекомендовал Ферапонтов

https://ria.ru/20210227/valyuta-1599206472.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий ферапонтов, синергия, экономика