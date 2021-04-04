https://ria.ru/20210404/vaktsina-1604135333.html

Роспотребнадзор сообщил о специальных тестах для привитых "Эпиваккороной"

Роспотребнадзор сообщил о специальных тестах для привитых "Эпиваккороной"

Не все тест-системы могут выявить антитела к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:05

2021-04-04T01:05

2021-04-04T01:05

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Не все тест-системы могут выявить антитела к COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор.По данным, опубликованным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор".Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.Преимущество вакцины"Вектор" отслеживает все известные мутации коронавируса, они не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной "ЭпиВакКорона", заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.Рыжиков отметил, что преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям."Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", — сказал Рыжиков в эфире телеканала "Россия 24".Разработка "Вектора""ЭпиВакКорона" — второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Препарат производства новосибирского центра будет стоить до 4210 рублей.Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 — "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

https://ria.ru/20210323/epivakkorona-1602487581.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество