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В Киеве заявили о существовании "украинского русского" языка
В Киеве заявили о существовании "украинского русского" языка
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T21:48
2021-04-04T21:48
юлия мендель
арсен аваков
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть украинский русский.Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру."Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель в эфире телеканала "Дом".Она считает, что политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе "дух ненависти".Мендель подчеркнула, что при этом украинский язык должен быть защищен.Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210315/smert-1601223456.html
https://ria.ru/20210326/yazyk-1603052998.html
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РИА Новости
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юлия мендель, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве заявили о существовании "украинского русского" языка

21:48 04.04.2021
 
© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть украинский русский.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Украине предрекли "смерть" без русскоязычных книг
"Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель в эфире телеканала "Дом".
Она считает, что политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе "дух ненависти".
Мендель подчеркнула, что при этом украинский язык должен быть защищен.
Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 20:38
Бальбек ответил на слова секретаря СНБО Украины про русский язык
 
Юлия МендельАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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