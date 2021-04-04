В Киеве заявили о существовании "украинского русского" языка
КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть украинский русский.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.
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"Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель в эфире телеканала "Дом".
Она считает, что политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе "дух ненависти".
Мендель подчеркнула, что при этом украинский язык должен быть защищен.
Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).