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https://ria.ru/20210404/ukraina-1604177433.html
Военный эксперт оценил заявления главкома ВСУ о вступлении в НАТО
Военный эксперт оценил заявления главкома ВСУ о вступлении в НАТО
Украина в ближайшие 20 лет не сможет стать членом НАТО, заявления украинских политиков и военных по этому поводу являются "внешнеполитическим блефом", заявил... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:59
2021-04-04T15:59
игорь коротченко
верховная рада украины
нато
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина в ближайшие 20 лет не сможет стать членом НАТО, заявления украинских политиков и военных по этому поводу являются "внешнеполитическим блефом", заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс."В ближайшие 20 лет это (вступление Украины в НАТО - ред.) абсолютно нереально, потому что уровень подготовки и боевой совместимости Украины абсолютно не соответствует стандартам НАТО. Более того, это страна с нерешенными территориальными проблемами. Прием ее в НАТО невозможен в силу этих обстоятельств, и все заявления украинских политиков и военных по поводу членства в НАТО - это не более чем внешнеполитический блеф", - сказал Коротченко.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html
https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html
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игорь коротченко, верховная рада украины, нато, европа, украина, в мире

Военный эксперт оценил заявления главкома ВСУ о вступлении в НАТО

15:59 04.04.2021
 
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Міністерство оборони України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина в ближайшие 20 лет не сможет стать членом НАТО, заявления украинских политиков и военных по этому поводу являются "внешнеполитическим блефом", заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс.
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"В ближайшие 20 лет это (вступление Украины в НАТО - ред.) абсолютно нереально, потому что уровень подготовки и боевой совместимости Украины абсолютно не соответствует стандартам НАТО. Более того, это страна с нерешенными территориальными проблемами. Прием ее в НАТО невозможен в силу этих обстоятельств, и все заявления украинских политиков и военных по поводу членства в НАТО - это не более чем внешнеполитический блеф", - сказал Коротченко.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Игорь КоротченкоВерховная Рада УкраиныНАТОЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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