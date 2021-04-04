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Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"
Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:02
2021-04-04T14:00
руслан хомчак
вооруженные силы украины
верховная рада украины
владимир зеленский
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в мире
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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс."За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Хомчака к 72-летию образования организации.Он сообщил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы. Так, в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.Президент Владимир Зеленский также поздравил альянс с годовщиной в Twitter и заявил, что ждет "расширения практического сотрудничества" и поддержки Киева в его желании стать полноценным членом НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210403/krym-1604076498.html
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руслан хомчак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, финляндия, иордания, грузия, в мире

Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"

13:02 04.04.2021 (обновлено: 14:00 04.04.2021)
 
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Міністерство оборони України
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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс.
"За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Хомчака к 72-летию образования организации.
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Он сообщил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы. Так, в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.
Президент Владимир Зеленский также поздравил альянс с годовщиной в Twitter и заявил, что ждет "расширения практического сотрудничества" и поддержки Киева в его желании стать полноценным членом НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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Руслан ХомчакВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийФинляндияИорданияГрузияВ мире
 
 
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