https://ria.ru/20210404/ukraina-1604163736.html

Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"

Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:02

2021-04-04T13:02

2021-04-04T14:00

руслан хомчак

вооруженные силы украины

верховная рада украины

владимир зеленский

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иордания

грузия

в мире

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс."За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Хомчака к 72-летию образования организации.Он сообщил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы. Так, в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.Президент Владимир Зеленский также поздравил альянс с годовщиной в Twitter и заявил, что ждет "расширения практического сотрудничества" и поддержки Киева в его желании стать полноценным членом НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20210403/krym-1604076498.html

https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html

финляндия

иордания

грузия

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руслан хомчак, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский, финляндия, иордания, грузия, в мире