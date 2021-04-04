Главнокомандующий ВСУ назвал украинскую армию "щитом Европы"
13:02 04.04.2021 (обновлено: 14:00 04.04.2021)
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит сам альянс.
"За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Хомчака к 72-летию образования организации.
Он сообщил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы. Так, в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.
Президент Владимир Зеленский также поздравил альянс с годовщиной в Twitter и заявил, что ждет "расширения практического сотрудничества" и поддержки Киева в его желании стать полноценным членом НАТО.
Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021
Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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