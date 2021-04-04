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"Самый сильный человек мира" Вирастюк лидирует на довыборах в Раду
"Самый сильный человек мира" Вирастюк лидирует на довыборах в Раду
"Самый сильный человек мира", кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную раду на одномандатном... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:07
2021-04-04T10:07
2021-04-04T10:16
василий вирастюк
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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. "Самый сильный человек мира", кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную раду на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.Как следует из обработки 100% протоколов, Вирасюк набирает 31,25% голосов избирателей.На втором месте кандидат от партии "За майбутне" (За будущее) Александр Шевченко, за него отдали голоса 29,69% избирателей. Третье место занял кандидат от националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86% голосов).Василий Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. С 2000-х годов он занимается силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "богатырские забавы"). По итогам престижнейших международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
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василий вирастюк, руслан кошулинский, цик украины, верховная рада украины, ивано-франковская область, украина, в мире