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"Самый сильный человек мира" Вирастюк лидирует на довыборах в Раду
"Самый сильный человек мира" Вирастюк лидирует на довыборах в Раду
"Самый сильный человек мира", кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную раду на одномандатном... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:07
2021-04-04T10:16
василий вирастюк
руслан кошулинский
цик украины
верховная рада украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. "Самый сильный человек мира", кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную раду на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.Как следует из обработки 100% протоколов, Вирасюк набирает 31,25% голосов избирателей.На втором месте кандидат от партии "За майбутне" (За будущее) Александр Шевченко, за него отдали голоса 29,69% избирателей. Третье место занял кандидат от националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86% голосов).Василий Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. С 2000-х годов он занимается силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "богатырские забавы"). По итогам престижнейших международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
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василий вирастюк, руслан кошулинский, цик украины, верховная рада украины, ивано-франковская область, украина, в мире

"Самый сильный человек мира" Вирастюк лидирует на довыборах в Раду

10:07 04.04.2021 (обновлено: 10:16 04.04.2021)
 
© Фото : @vasylvirastyukВасилий Вирастюк
Василий Вирастюк - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : @vasylvirastyuk
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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. "Самый сильный человек мира", кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк побеждает на довыборах в Верховную раду на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Ранее ЦИК Украины назначил довыборы в Верховную раду на 28 марта в двух мажоритарных округах – Донецкой и Ивано-Франковской областях - в связи с тем, что два депутата парламента из этих округов стали мэрами.
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Как следует из обработки 100% протоколов, Вирасюк набирает 31,25% голосов избирателей.
На втором месте кандидат от партии "За майбутне" (За будущее) Александр Шевченко, за него отдали голоса 29,69% избирателей. Третье место занял кандидат от националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86% голосов).
Василий Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. С 2000-х годов он занимается силовым многоборьем Strongest man (в Украине этот вид спорта известен как "богатырские забавы"). По итогам престижнейших международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
 
Василий ВирастюкРуслан КошулинскийЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
 
 
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