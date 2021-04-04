https://ria.ru/20210404/tramp-1604201669.html
СМИ сообщили о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями
СМИ сообщили о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями
Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T20:37
2021-04-04T20:37
2021-04-04T20:37
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома, сообщает газета New York Times.Согласно расследованию газеты, в сентябре 2020 года, то есть за два месяца до выборов, на сайте кампании появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Как сообщается, чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией. При этом само упоминание о повторном пожертвовании было прописано мелким шрифтом, отмечает газета.Газета также отметила, что со временем была добавлена еще одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования. Вскоре после внедрения этих опций ряд сторонников Трампа обратились в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве.По данным газеты, Трамп вернул донорам около 122 миллионов долларов, то есть 10,7% от суммы, которую собрал в ходе предвыборной кампании.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости.
Сайт экс-президента США Дональда Трампа
для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома, сообщает газета New York Times
.
Согласно расследованию газеты, в сентябре 2020 года, то есть за два месяца до выборов, на сайте кампании появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Как сообщается, чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией. При этом само упоминание о повторном пожертвовании было прописано мелким шрифтом, отмечает газета.
Газета также отметила, что со временем была добавлена еще одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования. Вскоре после внедрения этих опций ряд сторонников Трампа обратились в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве.
По данным газеты, Трамп вернул донорам около 122 миллионов долларов, то есть 10,7% от суммы, которую собрал в ходе предвыборной кампании.
Выборы 46-го президента США
состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.