Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/tramp-1604201669.html
СМИ сообщили о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями
СМИ сообщили о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями
Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T20:37
2021-04-04T20:37
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:56:3244:1881_1920x0_80_0_0_7fbc856f81ec6626e017039b696fd91f.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома, сообщает газета New York Times.Согласно расследованию газеты, в сентябре 2020 года, то есть за два месяца до выборов, на сайте кампании появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Как сообщается, чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией. При этом само упоминание о повторном пожертвовании было прописано мелким шрифтом, отмечает газета.Газета также отметила, что со временем была добавлена еще одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования. Вскоре после внедрения этих опций ряд сторонников Трампа обратились в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве.По данным газеты, Трамп вернул донорам около 122 миллионов долларов, то есть 10,7% от суммы, которую собрал в ходе предвыборной кампании.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
https://ria.ru/20210404/tramp-1604144509.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_513:0:3244:2048_1920x0_80_0_0_a75de8fa8fff630fd3a80680affe853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ сообщили о махинациях сайта Трампа с предвыборными пожертвованиями

20:37 04.04.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Сайт экс-президента США Дональда Трампа для пожертвований в пользу предвыборной кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов доноров без их ведома, сообщает газета New York Times.
Согласно расследованию газеты, в сентябре 2020 года, то есть за два месяца до выборов, на сайте кампании появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Как сообщается, чтобы отказаться от повторного пожертвования, необходимо было вручную убрать уже проставленную галочку рядом с опцией. При этом само упоминание о повторном пожертвовании было прописано мелким шрифтом, отмечает газета.
Газета также отметила, что со временем была добавлена еще одна автоматическая опция, которая удваивала размер пожертвования. Вскоре после внедрения этих опций ряд сторонников Трампа обратились в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве.
По данным газеты, Трамп вернул донорам около 122 миллионов долларов, то есть 10,7% от суммы, которую собрал в ходе предвыборной кампании.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 08:49
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния