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Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании
Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников из Республиканской партии бойкотировать компании, осудившие новый избирательный закон в штате... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:49
2021-04-04T13:27
ups
дональд трамп
citigroup
джо байден
джорджия
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников из Республиканской партии бойкотировать компании, осудившие новый избирательный закон в штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News.Речь идет о Главной лиге бейсбола (Major League Baseball), компании-производителе газированных напитков Coca-Cola, авиакомпании Delta Airlines и ряде других организаций, выступивших против нового избирательного закона в Джорджии."Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов нанести ответный удар, у нас определенно больше людей, чем у них. Бойкотируйте Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не приобретайте заново их продукцию до тех пор, пока они не смягчат свою позицию", - приводит слова Трампа телеканал. Бывший президент также добавил, что демократы сами "играли в грязную игру", бойкотируя компании, выступавшие против их инициатив.Как сообщает телеканал Fox News, некоторые республиканцы от штата Джорджия объявили, что уберут продукцию Coca-Cola из своих офисов.Джорджия стала одним из штатов, где решалась судьба президентских выборов 2020 года, причем тогдашний президент Дональд Трамп заявлял о широкомасштабных фальсификациях, что не подтвердилось в судах. Затем демократы выиграли оба сенатских места от Джорджии во втором туре и получили, таким образом, контроль над сенатом.В марте Трамп приветствовал принятие нового избирательного закона штата Джорджия. Он требует от избирателей предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте. Кроме того, ужесточается доступ к открепительным бюллетеням, сокращается число возможных "почтовых ящиков" для бюллетеней на улицах.Президент США Джо Байден осудил новый избирательный закон штата Джорджия, но отменить закон штата он не может.
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ups, дональд трамп, citigroup, джо байден, джорджия, в мире

Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и другие компании

08:49 04.04.2021 (обновлено: 13:27 04.04.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников из Республиканской партии бойкотировать компании, осудившие новый избирательный закон в штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News.
Речь идет о Главной лиге бейсбола (Major League Baseball), компании-производителе газированных напитков Coca-Cola, авиакомпании Delta Airlines и ряде других организаций, выступивших против нового избирательного закона в Джорджии.
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"Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов нанести ответный удар, у нас определенно больше людей, чем у них. Бойкотируйте Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не приобретайте заново их продукцию до тех пор, пока они не смягчат свою позицию", - приводит слова Трампа телеканал. Бывший президент также добавил, что демократы сами "играли в грязную игру", бойкотируя компании, выступавшие против их инициатив.
Как сообщает телеканал Fox News, некоторые республиканцы от штата Джорджия объявили, что уберут продукцию Coca-Cola из своих офисов.
Джорджия стала одним из штатов, где решалась судьба президентских выборов 2020 года, причем тогдашний президент Дональд Трамп заявлял о широкомасштабных фальсификациях, что не подтвердилось в судах. Затем демократы выиграли оба сенатских места от Джорджии во втором туре и получили, таким образом, контроль над сенатом.
В марте Трамп приветствовал принятие нового избирательного закона штата Джорджия. Он требует от избирателей предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте. Кроме того, ужесточается доступ к открепительным бюллетеням, сокращается число возможных "почтовых ящиков" для бюллетеней на улицах.
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