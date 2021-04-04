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В лесу под Петербургом нашли тело подростка
В лесу под Петербургом нашли тело подростка
Тело подростка 13 лет найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:37
2021-04-04T18:15
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Тело подростка 13 лет найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения", — говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка.
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всеволожский район
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следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В лесу под Петербургом нашли тело подростка

12:37 04.04.2021 (обновлено: 18:15 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Тело подростка 13 лет найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения", — говорится в сообщении.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 14:19
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
Проводится доследственная проверка.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Всеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
 
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