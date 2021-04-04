https://ria.ru/20210404/telo-1604161719.html

В лесу под Петербургом нашли тело подростка

В лесу под Петербургом нашли тело подростка

Тело подростка 13 лет найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:37

2021-04-04T12:37

2021-04-04T18:15

следственный комитет россии (ск рф)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Тело подростка 13 лет найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК."Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения", — говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210403/pozhar-1604088658.html

всеволожский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), всеволожский район, ленинградская область, происшествия