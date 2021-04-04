https://ria.ru/20210404/spetsoperatsiya-1604138181.html

Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах

Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах

Участник спецоперации в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и открыл огонь, раскрыл в эфире... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T02:25

2021-04-04T02:25

2021-04-04T02:25

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Участник спецоперации в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и открыл огонь, раскрыл в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" новые подробности штурма.По словам замкомандира СОБРа "Рысь" Росгвардии, непосредственно штурм шел около 30 минут. Остальное время сотрудники правоохранительных органов ждали, пока догорят боеприпасы, которые хранились у устроившего стрельбу.При задержании Барданова нельзя было использовать газ, поскольку он мог накрыть весь поселок. До последнего момента, как отметил спецназовец, участники спецоперации не оставляли попыток спасти стрелявшему жизни.Пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов 30 марта не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты. Противостояние с прибывшими на место инцидента сотрудниками правоохранительных органов продолжалось 12 часов.Во ходе штурма в доме начался пожар. Позднее на чердаке обнаружили обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже находились сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее заявил, что спецоперация была проведена профессионально.

https://ria.ru/20210401/zhivotnye-1603848788.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия