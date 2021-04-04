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Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
Участник спецоперации в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и открыл огонь, раскрыл в эфире... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T02:25
2021-04-04T02:25
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Участник спецоперации в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и открыл огонь, раскрыл в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" новые подробности штурма.По словам замкомандира СОБРа "Рысь" Росгвардии, непосредственно штурм шел около 30 минут. Остальное время сотрудники правоохранительных органов ждали, пока догорят боеприпасы, которые хранились у устроившего стрельбу.При задержании Барданова нельзя было использовать газ, поскольку он мог накрыть весь поселок. До последнего момента, как отметил спецназовец, участники спецоперации не оставляли попыток спасти стрелявшему жизни.Пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов 30 марта не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты. Противостояние с прибывшими на место инцидента сотрудниками правоохранительных органов продолжалось 12 часов.Во ходе штурма в доме начался пожар. Позднее на чердаке обнаружили обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже находились сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее заявил, что спецоперация была проведена профессионально.
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валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия

Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах

02:25 04.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники спецназа в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Сотрудники спецназа в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Участник спецоперации в поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где местный житель Владимир Барданов забаррикадировался и открыл огонь, раскрыл в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" новые подробности штурма.
По словам замкомандира СОБРа "Рысь" Росгвардии, непосредственно штурм шел около 30 минут. Остальное время сотрудники правоохранительных органов ждали, пока догорят боеприпасы, которые хранились у устроившего стрельбу.
При задержании Барданова нельзя было использовать газ, поскольку он мог накрыть весь поселок. До последнего момента, как отметил спецназовец, участники спецоперации не оставляли попыток спасти стрелявшему жизни.
Пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов 30 марта не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался в своем особняке, открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты. Противостояние с прибывшими на место инцидента сотрудниками правоохранительных органов продолжалось 12 часов.
Во ходе штурма в доме начался пожар. Позднее на чердаке обнаружили обгоревшее тело, предположительно, Барданова.
Медведи, крокодилы и енот: во дворе мытищинского стрелка обнаружили диких животных - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:08
СК показал животных из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка
В коттедже находились сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ранее заявил, что спецоперация была проведена профессионально.
 
Валерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МытищиПроисшествия
 
 
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