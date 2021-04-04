https://ria.ru/20210404/sobyanin-1604146352.html

МЦК работает на пределе возможностей, заявил Собянин

МЦК работает на пределе возможностей, заявил Собянин

МЦК (Московское центральное кольцо) побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, но оно уже работает на пределе своих возможностей, запуск БКЛ (Большая... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T09:16

2021-04-04T09:16

2021-04-04T09:16

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МЦК (Московское центральное кольцо) побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, но оно уже работает на пределе своих возможностей, запуск БКЛ (Большая кольцевая линия метро) даст ещё больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."...Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали - какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК - ред.)... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения - ред.), уже работает на пределе своих возможностей", - сообщил Собянин.Мэр столицы отметил, что после запуска БКЛ будет ещё больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок."Часть перегруженных станций уже сегодня за счёт новой логистики пассажиров будут разгружаться", - добавил мэр.

https://realty.ria.ru/20210209/kamushki-1596635659.html

https://ria.ru/20200616/1573005658.html

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2021

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московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, общество