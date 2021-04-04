https://ria.ru/20210404/sobaki-1604138670.html

Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку

Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T03:07

2021-04-04T03:07

2021-04-04T03:07

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а также чем такое состояние грозит самому животному."Если хозяин вдруг надолго оставил питомца по каким-либо обстоятельствам, то это заставит его испытывать стресс. Животное может начать лаять, вести себя тревожно и нервно, некоторые даже отказываются от еды и прогулок. У одной собаки это проявляется менее ярко, у другой – более", - сказал он.В любом случае, это достаточно опасное состояние, отметил Голубев, из которого собаку нужно вывести как можно быстрее."Не будьте навязчивыми и не настаивайте на играх и ласках, но и не оставляйте животное в таком состоянии одного. Когда собака тоскует по хозяину, постарайтесь окружить ее заботой и любовью. Так собака поймет, что ее все еще любят. В этот период нужно проявлять терпение и отзывчивость к желаниям собаки", – рассказал он.По словам кинолога, если есть такая возможность, то лучше оставить собаку жить в привычном для нее месте, поскольку переезд только вызовет новый стресс от незнакомых предметов и запахов. Если опекуну или новому хозяину все же необходимо забрать собаку с собой, то из старого дома следует взять знакомые животному вещи: любимые игрушки, переноску и лежанку."Собака будет чувствовать себя спокойнее, если рядом будут находиться несколько вещей с запахом хозяина, например, его футболка или свитер", - сказал Голубев.Скрасить тоску помогут активные игры и долгие прогулки, интересные площадки для выгула, пищащие игрушки и игрушки-лакомства. Чем больше подобного досуга будет у собаки, тем меньше времени останется у нее, чтобы погрустить, рассказал Голубев."Можно дать питомцу развлечь себя самостоятельно. Для этого подойдут специализированные игрушки. Они помогут решить две основные задачи: займут собаку во время отсутствия хозяина и будут способствовать ее умственному развитию", - рассказал он.Кинолог советует не перебарщивать с лакомствами несмотря на возможное желание развеять тоску грустного пса с помощью вкусной еды. "Не стоит чрезмерно закармливать собаку. Питомцу важно получать полноценный рацион. Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ", - пояснил он.Если со временем тоска не проходит, следует проконсультироваться с ветеринаром, советует Голубев."Бывает так, что питомец очень сильно переживает разлуку с хозяином, отказываясь от игр, ласк, еды и прогулок. Такое состояние очень опасно и может привести к гибели. Организм питомца в этот момент подвергается сильнейшему стрессу и гормональным изменениям. Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом. Возможно, он назначит успокоительное и поддерживающие иммунитет лекарства. В тяжелых случаях это помогает эффективнее всего", - заключил он.

https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html

https://ria.ru/20210320/sobaki-1602085714.html

https://ria.ru/20210317/kinologi-1601627982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубев, общество