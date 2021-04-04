Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/sobaki-1604138670.html
Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T03:07
2021-04-04T03:07
россия
владимир голубев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4518c14e88e82752c52439869653f3f.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а также чем такое состояние грозит самому животному."Если хозяин вдруг надолго оставил питомца по каким-либо обстоятельствам, то это заставит его испытывать стресс. Животное может начать лаять, вести себя тревожно и нервно, некоторые даже отказываются от еды и прогулок. У одной собаки это проявляется менее ярко, у другой – более", - сказал он.В любом случае, это достаточно опасное состояние, отметил Голубев, из которого собаку нужно вывести как можно быстрее."Не будьте навязчивыми и не настаивайте на играх и ласках, но и не оставляйте животное в таком состоянии одного. Когда собака тоскует по хозяину, постарайтесь окружить ее заботой и любовью. Так собака поймет, что ее все еще любят. В этот период нужно проявлять терпение и отзывчивость к желаниям собаки", – рассказал он.По словам кинолога, если есть такая возможность, то лучше оставить собаку жить в привычном для нее месте, поскольку переезд только вызовет новый стресс от незнакомых предметов и запахов. Если опекуну или новому хозяину все же необходимо забрать собаку с собой, то из старого дома следует взять знакомые животному вещи: любимые игрушки, переноску и лежанку."Собака будет чувствовать себя спокойнее, если рядом будут находиться несколько вещей с запахом хозяина, например, его футболка или свитер", - сказал Голубев.Скрасить тоску помогут активные игры и долгие прогулки, интересные площадки для выгула, пищащие игрушки и игрушки-лакомства. Чем больше подобного досуга будет у собаки, тем меньше времени останется у нее, чтобы погрустить, рассказал Голубев."Можно дать питомцу развлечь себя самостоятельно. Для этого подойдут специализированные игрушки. Они помогут решить две основные задачи: займут собаку во время отсутствия хозяина и будут способствовать ее умственному развитию", - рассказал он.Кинолог советует не перебарщивать с лакомствами несмотря на возможное желание развеять тоску грустного пса с помощью вкусной еды. "Не стоит чрезмерно закармливать собаку. Питомцу важно получать полноценный рацион. Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ", - пояснил он.Если со временем тоска не проходит, следует проконсультироваться с ветеринаром, советует Голубев."Бывает так, что питомец очень сильно переживает разлуку с хозяином, отказываясь от игр, ласк, еды и прогулок. Такое состояние очень опасно и может привести к гибели. Организм питомца в этот момент подвергается сильнейшему стрессу и гормональным изменениям. Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом. Возможно, он назначит успокоительное и поддерживающие иммунитет лекарства. В тяжелых случаях это помогает эффективнее всего", - заключил он.
https://ria.ru/20210328/sobaka-1603162662.html
https://ria.ru/20210320/sobaki-1602085714.html
https://ria.ru/20210317/kinologi-1601627982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39b1dcc1d8fdcd9d93396e12d633fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир голубев, общество

Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку

03:07 04.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а также чем такое состояние грозит самому животному.
"Если хозяин вдруг надолго оставил питомца по каким-либо обстоятельствам, то это заставит его испытывать стресс. Животное может начать лаять, вести себя тревожно и нервно, некоторые даже отказываются от еды и прогулок. У одной собаки это проявляется менее ярко, у другой – более", - сказал он.
В любом случае, это достаточно опасное состояние, отметил Голубев, из которого собаку нужно вывести как можно быстрее.
"Не будьте навязчивыми и не настаивайте на играх и ласках, но и не оставляйте животное в таком состоянии одного. Когда собака тоскует по хозяину, постарайтесь окружить ее заботой и любовью. Так собака поймет, что ее все еще любят. В этот период нужно проявлять терпение и отзывчивость к желаниям собаки", – рассказал он.
Собаки - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 03:02
Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
По словам кинолога, если есть такая возможность, то лучше оставить собаку жить в привычном для нее месте, поскольку переезд только вызовет новый стресс от незнакомых предметов и запахов. Если опекуну или новому хозяину все же необходимо забрать собаку с собой, то из старого дома следует взять знакомые животному вещи: любимые игрушки, переноску и лежанку.
"Собака будет чувствовать себя спокойнее, если рядом будут находиться несколько вещей с запахом хозяина, например, его футболка или свитер", - сказал Голубев.
Скрасить тоску помогут активные игры и долгие прогулки, интересные площадки для выгула, пищащие игрушки и игрушки-лакомства. Чем больше подобного досуга будет у собаки, тем меньше времени останется у нее, чтобы погрустить, рассказал Голубев.
"Можно дать питомцу развлечь себя самостоятельно. Для этого подойдут специализированные игрушки. Они помогут решить две основные задачи: займут собаку во время отсутствия хозяина и будут способствовать ее умственному развитию", - рассказал он.
Собака - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 03:06
Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
Кинолог советует не перебарщивать с лакомствами несмотря на возможное желание развеять тоску грустного пса с помощью вкусной еды. "Не стоит чрезмерно закармливать собаку. Питомцу важно получать полноценный рацион. Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ", - пояснил он.
Если со временем тоска не проходит, следует проконсультироваться с ветеринаром, советует Голубев.
"Бывает так, что питомец очень сильно переживает разлуку с хозяином, отказываясь от игр, ласк, еды и прогулок. Такое состояние очень опасно и может привести к гибели. Организм питомца в этот момент подвергается сильнейшему стрессу и гормональным изменениям. Если ничего не помогает, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом. Возможно, он назначит успокоительное и поддерживающие иммунитет лекарства. В тяжелых случаях это помогает эффективнее всего", - заключил он.
Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:01
Кинологи рассказали, на что обратить внимание при покупке щенка
 
РоссияВладимир ГолубевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния