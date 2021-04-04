Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/sladosti-1604145916.html
Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях
Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях
Через год после начала первой волны пандемии коронавируса европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19 для создания пасхальных шоколадных изделий,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:11
2021-04-04T09:11
коронавирус covid-19
пасха
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16698/41/166984181_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_45e3bba9501a249d4e7edd6b88902366.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Через год после начала первой волны пандемии коронавируса европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19 для создания пасхальных шоколадных изделий, о вирусе в кондитерских напоминают только объявления с просьбой соблюдать дистанцию, а также защитные маски на продавцах и покупателях.В прошлом же году шоколадные зайцы в медицинских масках шли на ура, а самые креативные кондитеры даже делали шоколадные пасхальные яйца в форме коронавируса.Корреспонденты РИА Новости изучили, что кондитеры предлагают европейцам на Католическую Пасху, которая в этом году приходится на 4 апреля."Прошу прощения, но к Пасхе уже ничего не осталось", - говорит продавец в кондитерской в центре бельгийской столицы Брюсселя. На полках ждут своих хозяев лишь уже заранее оплаченные заказы с шоколадными яйцами и зайцами в костюмах супергероев из фильмов, но ни один из них не напоминает об очередной волне коронавируса, который в последнее время вызывает у уставших от ограничений бельгийцев только раздражение.Традиционно жители Бельгии перед Пасхой заранее запасаются шоколадными зайцами и яйцами, в том числе для пасхальной "охоты" на сладости.В отличие от прошлого года, в этот раз власти королевства не стали запрещать детям охотиться за яйцами, заранее спрятанными взрослыми в самых разных местах. Однако, как предупредил официальный представитель антикризисного штаба Бельгии Ив Ван Латем, такие игры рекомендовано проводить только на свежем воздухе, не забывая о социальной дистанции и дезинфицирующих средствах.В Австрии коронавирус также не нашел масштабного отражения в пасхальных атрибутах, хотя кое-где пандемия еще напоминает о себе. Например, в отдельных интернет-магазинах можно приобрести товары с изображением пасхального зайца в маске. Некоторые кондитерские "надели" маски и на шоколадные зайцев. В публикациях онлайн-изданий можно встретить фотоснимки с изображением пасхальных яиц в антиковидной маске, а не в привычной корзинке.В одной из венских кондитерских корреспонденту РИА Новости сказали, что вопрос о пополнении пасхального ассортимента продуктами, напоминающими о коронавирусе, даже не поднимался. "Мы не заказывали ничего, связанного с этой темой", - сказала продавщица в кондитерской. На вопрос: "Почему?", она затруднилась ответить, но, судя по ассортименту, усталость от коронавируса сказывается и на кондитерах.В Париже традиционно около бутиков с шоколадом в преддверии пасхальных выходных выстраивались очереди. На полках - шоколадные яйца, цыплята, курочки и кролики разных размер и форм. Эту Пасху, как и прошлую, Франция проведет в карантине на фоне третьей эпидемии коронавируса.В прошлом году некоторые французские шоколатье не обошли стороной тему пандемии в своих шоколадных творениях. Так, тогда булочник из Труа Нассер Лакдар, реагируя на актуальные события, сделал на продажу шоколадных кроликов в масках, а шоколатье-кондитер из Бретани Жан-Франсуа Прэ использовал изображение COVID-19 для создания пасхального яйца. Взяв трехмерное изображение вируса, он смог воспроизвести его форму в виде шоколадной сферы. В этом году, как пишут СМИ, он выпустил шоколадное яйцо со шприцем и назвал его "Astrachocola", таким образом, видимо, делая отсылку к названию компании AstraZeneca, которая производит вакцины от коронавируса.Вместе с тем в сетевых бутиках и больших супермаркетах найти пасхальные яйца с тематикой COVID-19 сложно. "Мы предпочитаем делать достаточно классические вещи. Но наверняка, если хорошо поискать в интернете, то возможно что-то найти по вашему запросу", - сказала корреспонденту РИА Новости продавщица в одной из кондитерских в 17 округе Париже в ответ на "необычный" вопрос о пасхальных яйцах на тему коронавируса. "Впервые слышу о таком. К нам никто с таким не обращался", - с удивлением ответили в другом шоколадном бутике во французской столице.Нет в этом году темы коронавируса и в Цюрихе, хотя в прошлом году здесь выпускали шоколадных зайцев в масках.В Италии также решили в этом году не уходить от традиций. Помимо шоколадных яиц, традиционным итальянским пасхальным угощением является кулич "коломба" ("голубка") в форме пышного креста.Продукцию крупных производителей можно все так же купить в супермаркетах, когда как небольшие пекарни реализуют свою выпечку через магазины деликатесов. Разброс цен – от 3 евро за "заводскую" выпечку до 38 за "эксклюзивную".В этом году мелкие производители стали активнее предлагать свою выпечку для доставки онлайн, хотя и розничная торговля, по впечатлению РИА Новости, пострадала несильно. В одном из магазинов корреспонденту агентства сообщили, что распродали почти все "коломбы" за пару дней до Пасхи, хотя и заказали их чуть меньше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20210404/paskha-1604034241.html
https://ria.ru/20210403/paskha-1604065358.html
https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/16698/41/166984181_31:0:479:336_1920x0_80_0_0_d6f31c91bb6332b3ef3fe5fd1dd2a5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пасха, европа, в мире

Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях

09:11 04.04.2021
 
© Flickr / norwichnutsПасхальный заяц
Пасхальный заяц - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Flickr / norwichnuts
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Через год после начала первой волны пандемии коронавируса европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19 для создания пасхальных шоколадных изделий, о вирусе в кондитерских напоминают только объявления с просьбой соблюдать дистанцию, а также защитные маски на продавцах и покупателях.
В прошлом же году шоколадные зайцы в медицинских масках шли на ура, а самые креативные кондитеры даже делали шоколадные пасхальные яйца в форме коронавируса.
Корреспонденты РИА Новости изучили, что кондитеры предлагают европейцам на Католическую Пасху, которая в этом году приходится на 4 апреля.
"Прошу прощения, но к Пасхе уже ничего не осталось", - говорит продавец в кондитерской в центре бельгийской столицы Брюсселя. На полках ждут своих хозяев лишь уже заранее оплаченные заказы с шоколадными яйцами и зайцами в костюмах супергероев из фильмов, но ни один из них не напоминает об очередной волне коронавируса, который в последнее время вызывает у уставших от ограничений бельгийцев только раздражение.
Традиционно жители Бельгии перед Пасхой заранее запасаются шоколадными зайцами и яйцами, в том числе для пасхальной "охоты" на сладости.
Крестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 07:00Религия и мировоззрение
Эксперт рассказал, смогут ли христиане праздновать Пасху в один день
В отличие от прошлого года, в этот раз власти королевства не стали запрещать детям охотиться за яйцами, заранее спрятанными взрослыми в самых разных местах. Однако, как предупредил официальный представитель антикризисного штаба Бельгии Ив Ван Латем, такие игры рекомендовано проводить только на свежем воздухе, не забывая о социальной дистанции и дезинфицирующих средствах.
В Австрии коронавирус также не нашел масштабного отражения в пасхальных атрибутах, хотя кое-где пандемия еще напоминает о себе. Например, в отдельных интернет-магазинах можно приобрести товары с изображением пасхального зайца в маске. Некоторые кондитерские "надели" маски и на шоколадные зайцев. В публикациях онлайн-изданий можно встретить фотоснимки с изображением пасхальных яиц в антиковидной маске, а не в привычной корзинке.
В одной из венских кондитерских корреспонденту РИА Новости сказали, что вопрос о пополнении пасхального ассортимента продуктами, напоминающими о коронавирусе, даже не поднимался. "Мы не заказывали ничего, связанного с этой темой", - сказала продавщица в кондитерской. На вопрос: "Почему?", она затруднилась ответить, но, судя по ассортименту, усталость от коронавируса сказывается и на кондитерах.
Во время службы Навечерие Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 09:37Религия и мировоззрение
Священник рассказал, что едят на Пасху католики
В Париже традиционно около бутиков с шоколадом в преддверии пасхальных выходных выстраивались очереди. На полках - шоколадные яйца, цыплята, курочки и кролики разных размер и форм. Эту Пасху, как и прошлую, Франция проведет в карантине на фоне третьей эпидемии коронавируса.
В прошлом году некоторые французские шоколатье не обошли стороной тему пандемии в своих шоколадных творениях. Так, тогда булочник из Труа Нассер Лакдар, реагируя на актуальные события, сделал на продажу шоколадных кроликов в масках, а шоколатье-кондитер из Бретани Жан-Франсуа Прэ использовал изображение COVID-19 для создания пасхального яйца. Взяв трехмерное изображение вируса, он смог воспроизвести его форму в виде шоколадной сферы. В этом году, как пишут СМИ, он выпустил шоколадное яйцо со шприцем и назвал его "Astrachocola", таким образом, видимо, делая отсылку к названию компании AstraZeneca, которая производит вакцины от коронавируса.
Вместе с тем в сетевых бутиках и больших супермаркетах найти пасхальные яйца с тематикой COVID-19 сложно. "Мы предпочитаем делать достаточно классические вещи. Но наверняка, если хорошо поискать в интернете, то возможно что-то найти по вашему запросу", - сказала корреспонденту РИА Новости продавщица в одной из кондитерских в 17 округе Париже в ответ на "необычный" вопрос о пасхальных яйцах на тему коронавируса. "Впервые слышу о таком. К нам никто с таким не обращался", - с удивлением ответили в другом шоколадном бутике во французской столице.
Священнослужители перед началом божественной литургии Навечерие Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 01:13
Католическая Пасха
Нет в этом году темы коронавируса и в Цюрихе, хотя в прошлом году здесь выпускали шоколадных зайцев в масках.
В Италии также решили в этом году не уходить от традиций. Помимо шоколадных яиц, традиционным итальянским пасхальным угощением является кулич "коломба" ("голубка") в форме пышного креста.
Продукцию крупных производителей можно все так же купить в супермаркетах, когда как небольшие пекарни реализуют свою выпечку через магазины деликатесов. Разброс цен – от 3 евро за "заводскую" выпечку до 38 за "эксклюзивную".
В этом году мелкие производители стали активнее предлагать свою выпечку для доставки онлайн, хотя и розничная торговля, по впечатлению РИА Новости, пострадала несильно. В одном из магазинов корреспонденту агентства сообщили, что распродали почти все "коломбы" за пару дней до Пасхи, хотя и заказали их чуть меньше, чем в прошлом году.
 
Коронавирус COVID-19ПасхаЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния