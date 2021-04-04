https://ria.ru/20210404/sladosti-1604145916.html

Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях

Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях

Через год после начала первой волны пандемии коронавируса европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19 для создания пасхальных шоколадных изделий,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T09:11

2021-04-04T09:11

2021-04-04T09:11

коронавирус covid-19

пасха

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Через год после начала первой волны пандемии коронавируса европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19 для создания пасхальных шоколадных изделий, о вирусе в кондитерских напоминают только объявления с просьбой соблюдать дистанцию, а также защитные маски на продавцах и покупателях.В прошлом же году шоколадные зайцы в медицинских масках шли на ура, а самые креативные кондитеры даже делали шоколадные пасхальные яйца в форме коронавируса.Корреспонденты РИА Новости изучили, что кондитеры предлагают европейцам на Католическую Пасху, которая в этом году приходится на 4 апреля."Прошу прощения, но к Пасхе уже ничего не осталось", - говорит продавец в кондитерской в центре бельгийской столицы Брюсселя. На полках ждут своих хозяев лишь уже заранее оплаченные заказы с шоколадными яйцами и зайцами в костюмах супергероев из фильмов, но ни один из них не напоминает об очередной волне коронавируса, который в последнее время вызывает у уставших от ограничений бельгийцев только раздражение.Традиционно жители Бельгии перед Пасхой заранее запасаются шоколадными зайцами и яйцами, в том числе для пасхальной "охоты" на сладости.В отличие от прошлого года, в этот раз власти королевства не стали запрещать детям охотиться за яйцами, заранее спрятанными взрослыми в самых разных местах. Однако, как предупредил официальный представитель антикризисного штаба Бельгии Ив Ван Латем, такие игры рекомендовано проводить только на свежем воздухе, не забывая о социальной дистанции и дезинфицирующих средствах.В Австрии коронавирус также не нашел масштабного отражения в пасхальных атрибутах, хотя кое-где пандемия еще напоминает о себе. Например, в отдельных интернет-магазинах можно приобрести товары с изображением пасхального зайца в маске. Некоторые кондитерские "надели" маски и на шоколадные зайцев. В публикациях онлайн-изданий можно встретить фотоснимки с изображением пасхальных яиц в антиковидной маске, а не в привычной корзинке.В одной из венских кондитерских корреспонденту РИА Новости сказали, что вопрос о пополнении пасхального ассортимента продуктами, напоминающими о коронавирусе, даже не поднимался. "Мы не заказывали ничего, связанного с этой темой", - сказала продавщица в кондитерской. На вопрос: "Почему?", она затруднилась ответить, но, судя по ассортименту, усталость от коронавируса сказывается и на кондитерах.В Париже традиционно около бутиков с шоколадом в преддверии пасхальных выходных выстраивались очереди. На полках - шоколадные яйца, цыплята, курочки и кролики разных размер и форм. Эту Пасху, как и прошлую, Франция проведет в карантине на фоне третьей эпидемии коронавируса.В прошлом году некоторые французские шоколатье не обошли стороной тему пандемии в своих шоколадных творениях. Так, тогда булочник из Труа Нассер Лакдар, реагируя на актуальные события, сделал на продажу шоколадных кроликов в масках, а шоколатье-кондитер из Бретани Жан-Франсуа Прэ использовал изображение COVID-19 для создания пасхального яйца. Взяв трехмерное изображение вируса, он смог воспроизвести его форму в виде шоколадной сферы. В этом году, как пишут СМИ, он выпустил шоколадное яйцо со шприцем и назвал его "Astrachocola", таким образом, видимо, делая отсылку к названию компании AstraZeneca, которая производит вакцины от коронавируса.Вместе с тем в сетевых бутиках и больших супермаркетах найти пасхальные яйца с тематикой COVID-19 сложно. "Мы предпочитаем делать достаточно классические вещи. Но наверняка, если хорошо поискать в интернете, то возможно что-то найти по вашему запросу", - сказала корреспонденту РИА Новости продавщица в одной из кондитерских в 17 округе Париже в ответ на "необычный" вопрос о пасхальных яйцах на тему коронавируса. "Впервые слышу о таком. К нам никто с таким не обращался", - с удивлением ответили в другом шоколадном бутике во французской столице.Нет в этом году темы коронавируса и в Цюрихе, хотя в прошлом году здесь выпускали шоколадных зайцев в масках.В Италии также решили в этом году не уходить от традиций. Помимо шоколадных яиц, традиционным итальянским пасхальным угощением является кулич "коломба" ("голубка") в форме пышного креста.Продукцию крупных производителей можно все так же купить в супермаркетах, когда как небольшие пекарни реализуют свою выпечку через магазины деликатесов. Разброс цен – от 3 евро за "заводскую" выпечку до 38 за "эксклюзивную".В этом году мелкие производители стали активнее предлагать свою выпечку для доставки онлайн, хотя и розничная торговля, по впечатлению РИА Новости, пострадала несильно. В одном из магазинов корреспонденту агентства сообщили, что распродали почти все "коломбы" за пару дней до Пасхи, хотя и заказали их чуть меньше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20210404/paskha-1604034241.html

https://ria.ru/20210403/paskha-1604065358.html

https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html

европа

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коронавирус covid-19, пасха, европа, в мире