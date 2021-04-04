https://ria.ru/20210404/shveytsariya-1604154493.html

В швейцарском Санкт-Галлене применили резиновые пули против протестующих

В швейцарском Санкт-Галлене применили резиновые пули против протестующих

Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:27

2021-04-04T11:27

2021-04-04T11:38

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санкт-галлен (кантон)

швейцария

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ЦЮРИХ, 4 апр - РИА Новости. Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями Молотова, полиция, в свою очередь, применила резиновые пули и слезоточивый газ.По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером."В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.По данным правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Сообщается, что в субботу арестовали 25-летнего гражданина Швейцарии.Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тысячи долларов.По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила в свою очередь мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, "полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию". Она также назвала действия полиции оправданными.

https://ria.ru/20210319/koronavirus-1602036398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, санкт-галлен (кантон), швейцария, в мире