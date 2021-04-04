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В швейцарском Санкт-Галлене применили резиновые пули против протестующих
В швейцарском Санкт-Галлене применили резиновые пули против протестующих
Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:27
2021-04-04T11:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
санкт-галлен (кантон)
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 4 апр - РИА Новости. Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями Молотова, полиция, в свою очередь, применила резиновые пули и слезоточивый газ.По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером."В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.По данным правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Сообщается, что в субботу арестовали 25-летнего гражданина Швейцарии.Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тысячи долларов.По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила в свою очередь мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, "полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию". Она также назвала действия полиции оправданными.
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коронавирус covid-19, санкт-галлен (кантон), швейцария, в мире

В швейцарском Санкт-Галлене применили резиновые пули против протестующих

11:27 04.04.2021 (обновлено: 11:38 04.04.2021)
 
© AFP 2021 / Stefan WermuthСотрудники полиции Швейцарии во время акции протеста из-за COVID-ограничений
Сотрудники полиции Швейцарии во время акции протеста из-за COVID-ограничений - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AFP 2021 / Stefan Wermuth
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ЦЮРИХ, 4 апр - РИА Новости. Беспорядки из-за COVID-ограничений произошли в ночь на субботу в швейцарском городе Санкт-Галлен, их участники забрасывали полицию бутылками и коктейлями Молотова, полиция, в свою очередь, применила резиновые пули и слезоточивый газ.
По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером.
"В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Сообщается, что в субботу арестовали 25-летнего гражданина Швейцарии.
Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тысячи долларов.
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По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила в свою очередь мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, "полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию". Она также назвала действия полиции оправданными.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Санкт-Галлен (кантон)ШвейцарияВ мире
 
 
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