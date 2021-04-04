https://ria.ru/20210404/seld-1604142491.html

Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью

Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T07:52

2021-04-04T07:52

2021-04-04T09:17

сахалин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604145711_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d3eb78350b2fcd78bfc3f02b467bc77c.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram.Первые косяки сахалино-хоккайдского стада начали подходить на нерест к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег.По его словам, благодаря этому явлению стали заметны признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции. Нерестовый ход только начался.Тихоокеанская сельдь распространена вдоль азиатского побережья от Корейского полуострова до устья реки Лены в Восточной Сибири и вдоль американских берегов.

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Побережье Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью во время нереста Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. Как сообщил глава "Экологической вахты Сахалина", такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, и это признак восстановления подорванной популяции. 2021-04-04T07:52 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, общество