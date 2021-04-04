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Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью
Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью
Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T07:52
2021-04-04T07:52
2021-04-04T09:17
сахалин
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр — РИА Новости. Берега Сахалина утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram.Первые косяки сахалино-хоккайдского стада начали подходить на нерест к юго-западному побережью острова. Часть рыбы выбросило на берег.По его словам, благодаря этому явлению стали заметны признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции. Нерестовый ход только начался.Тихоокеанская сельдь распространена вдоль азиатского побережья от Корейского полуострова до устья реки Лены в Восточной Сибири и вдоль американских берегов.
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Побережье Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью во время нереста
Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. Как сообщил глава "Экологической вахты Сахалина", такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, и это признак восстановления подорванной популяции.
2021-04-04T07:52
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РИА Новости
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сахалин, общество