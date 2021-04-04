https://ria.ru/20210404/schit-1604177843.html

Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о "щите Европы"

Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о "щите Европы"

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны "щитом Европы". РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:01

2021-04-04T16:01

2021-04-04T16:04

иван мезюхо

руслан хомчак

вооруженные силы украины

нато

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны "щитом Европы". Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак в честь 72-летия образования НАТО призвал вступить в альянс. Мезюхо назвал высказывание украинского военного сомнительным и необоснованным. Политолог напомнил о коррупционных скандалах в ВСУ, а также проблемах с дисциплиной и снабжением в украинской армии, и подчеркнул, что это осознают и в Киеве, но и в НАТО. Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако, по оценкам экспертов, в ближайшие годы членство в блоке Киеву не грозит.

https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html

киев

украина

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иван мезюхо, руслан хомчак, вооруженные силы украины, нато, киев, украина, в мире