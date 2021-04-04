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Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о "щите Европы"
Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о "щите Европы"
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны "щитом Европы". РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T16:01
2021-04-04T16:04
иван мезюхо
руслан хомчак
вооруженные силы украины
нато
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны "щитом Европы". Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак в честь 72-летия образования НАТО призвал вступить в альянс. Мезюхо назвал высказывание украинского военного сомнительным и необоснованным. Политолог напомнил о коррупционных скандалах в ВСУ, а также проблемах с дисциплиной и снабжением в украинской армии, и подчеркнул, что это осознают и в Киеве, но и в НАТО. Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако, по оценкам экспертов, в ближайшие годы членство в блоке Киеву не грозит.
https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html
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иван мезюхо, руслан хомчак, вооруженные силы украины, нато, киев, украина, в мире

Эксперт оценил заявление главкома ВСУ о "щите Европы"

16:01 04.04.2021 (обновлено: 16:04 04.04.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, назвавшего армию страны "щитом Европы".
Ранее главком ВСУ Руслан Хомчак в честь 72-летия образования НАТО призвал вступить в альянс.
Мезюхо назвал высказывание украинского военного сомнительным и необоснованным.
"Ни одно такое громкое заявление не изменит позиции НАТО в отношении Украины на ближайшую историческую перспективу", — сказал он в беседе с RT.
Политолог напомнил о коррупционных скандалах в ВСУ, а также проблемах с дисциплиной и снабжением в украинской армии, и подчеркнул, что это осознают и в Киеве, но и в НАТО.
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 11:30
Крымский сенатор сравнил Украину с бесплатным полигоном НАТО
Верховная рада Украины в декабре 2014-го внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Через пять лет депутаты приняли изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Однако, по оценкам экспертов, в ближайшие годы членство в блоке Киеву не грозит.
 
Иван МезюхоРуслан ХомчакВооруженные силы УкраиныНАТОКиевУкраинаВ мире
 
 
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