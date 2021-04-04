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Санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским, заявил сенатор
Санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским, заявил сенатор
Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T20:42
2021-04-04T20:43
владимир джабаров
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
москва
республика крым
севастополь
киев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий, в том числе заводу "Молот-Механика" и Севмормашу из Севастополя."Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят", - сказал Джабаров.Он также считает, что в составлении санкционного списка Киеву "помогли американские партнеры", поскольку украинские власти вряд ли обладают необходимой информацией.Законодатель полагает, что МИД даст свою оценку этим событиям. По его мнению, "наши санкции против Украины могут быть более действенными". При этом Джабаров обратил внимание, что хотя Киев и идет на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги прокачке российского газа."Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли", - заключил политик.
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москва
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владимир джабаров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, москва, республика крым, севастополь, киев

Санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским, заявил сенатор

20:42 04.04.2021 (обновлено: 20:43 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий, в том числе заводу "Молот-Механика" и Севмормашу из Севастополя.
"Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят", - сказал Джабаров.
Он также считает, что в составлении санкционного списка Киеву "помогли американские партнеры", поскольку украинские власти вряд ли обладают необходимой информацией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Законодатель полагает, что МИД даст свою оценку этим событиям. По его мнению, "наши санкции против Украины могут быть более действенными". При этом Джабаров обратил внимание, что хотя Киев и идет на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги прокачке российского газа.
"Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли", - заключил политик.
 
Владимир ДжабаровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ЗеленскийМоскваРеспублика КрымСевастопольКиев
 
 
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