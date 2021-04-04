https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604202472.html

Санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским, заявил сенатор

Санкциями против Севастополя Киев признал Крым российским, заявил сенатор

Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T20:42

2021-04-04T20:42

2021-04-04T20:43

владимир джабаров

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир зеленский

москва

республика крым

севастополь

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий, в том числе заводу "Молот-Механика" и Севмормашу из Севастополя."Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят", - сказал Джабаров.Он также считает, что в составлении санкционного списка Киеву "помогли американские партнеры", поскольку украинские власти вряд ли обладают необходимой информацией.Законодатель полагает, что МИД даст свою оценку этим событиям. По его мнению, "наши санкции против Украины могут быть более действенными". При этом Джабаров обратил внимание, что хотя Киев и идет на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги прокачке российского газа."Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли", - заключил политик.

https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html

москва

республика крым

севастополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, москва, республика крым, севастополь, киев