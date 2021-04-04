https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604200458.html

В России отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества

В России отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества

Российские политики и эксперты прокомментировали санкции Украины против Россотрудничества и десяти российских компаний. Как считают в Госдуме, новые ограничения РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T20:26

2021-04-04T20:26

2021-04-04T22:47

россия

госдума рф

владимир зеленский

вячеслав володин

севастополь

украина

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали санкции Украины против Россотрудничества и десяти российских компаний. Как считают в Госдуме, новые ограничения продолжают курс на обострение диалога с Москвой. В свою очередь, в Совфеде указали на аморальность решений Киева по отношению к русскоязычному населению. СпособствуетПодробнее — в материале РИА Новости.Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом."Украина как может подражает своим покровителям", — написал Володин в Telegram-канале.По его словам, санкции против государственного учреждения, занимающегося гуманитарной международной кооперацией, — это беспрецедентный случай.Сенатор Владимир Джабаров предложил перенести представительство Россотрудничества, если в Киеве решат его закрыть. В качестве нового места для офиса он предложил самопровозглашенные республики Донбасса.Как считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, санкции Киева направлены именно против Русского дома и продолжают курс на обострение отношений с Россией."Весь этот список написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр", — отметил Затулин, добавив, что до сих пор Русский дом — хоть и в очень "зажатом варианте" — официально существовал в Киеве.Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов предположил, что руководство Украины и дальше будет стремиться к закрытию российских представительств в стране. По его словам, Киев продолжит вытеснять русский язык и запрещать русскоязычные новостные программы."Россотрудничество и те организации, которые раньше были и занимали эту нишу, наши культурно-информационные программы — они, конечно, у руководства Украины вызывали неприятие", — отметил он в беседе с RT.Директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, в свою очередь, заверил, что санкции Киева в отношении севастопольских предприятий не отразятся на развитии региона."У нас "Русская весна" в Севастополе плавно трансформировалась в русское лето, когда мы движемся вперед и жизнь у нас продолжается. На Украине, чувствуется, жизнь застопорилась", — сказал Горбачев.Специалист уточнил, что Севастополю не важны действия киевских властей. Для города и региона имеют значение лишь решения, принимаемые Москвой. Севастополь "крепким морским узлом" завязан на крупные проекты и обладает широкими связями с российскими предприятиями, в том числе и с оборонно-промышленным комплексом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них — "Волга-Днепр", 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка".Ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.

https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604188302.html

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1604014589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/ukraina-1604178123.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир зеленский, вячеслав володин, севастополь, украина